Деревянный гребешок: на канале Украина состоится премьера 4-серийной картины

3 февраля 2022 21:21 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Деревянный гребешок: на канале Украина состоится премьера 4-серийной картины
Деревянный гребешок: на канале Украина состоится премьера 4-серийной картины
пресс-служба канала Украина

В воскресенье, 6 февраля, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Деревянный гребешок». Новая история расскажет о цыганке Лале и ее внучке Насте, судьбы которых переплел старый талисман.

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Кому-то деревянный гребешок приносит смерть, а кому-то любовь. Настину беззаботную юность перечеркивает утрата любимого и беда в семье друзей. Спустя годы девушка, уже работающая следователем, пытается раскрыть тайну того трагического события. Удастся ли ей разобраться в том, что на самом деле произошло, и обрести свою настоящую любовь?

По словам исполнительницы главной роли, актрисы Аполлинарии Василиной, «Деревянный гребешок» – это достаточно нетипичная история. Настя проходит сложные жизненные этапы, к которым явно была не готова во всех смыслах. Да и сходство с этой героиней у актрисы явно прослеживается.

Моя семья тоже всегда готова была помочь мне в крайне тяжелых ситуациях так же, как и дедушка Насти. Вообще пойти на риски ради тех, кого мы любим – это настоящий человеческий поступок. Я, в свою очередь, всегда благодарна и готова поступить так же, как и моя героиня, – отмечает Аполлинария Василина.

Деревянный гребешок: на канале Украина состоится премьера 4-серийной картины / пресс-служба канала Украина

Во время съемок, говорит артистка, было одновременно и легко, и тяжело, но однозначно очень интересно, ведь вся команда старалась подарить зрителям захватывающую историю.

В картине будет временной разрыв, в котором герои повзрослеют и поменяются. Кто в лучшую, кто в худшую сторону. Все участники съемочного процесса внимательно отнеслись к каждой детали этой истории. Надеюсь, результат порадует зрителя, – говорит исполнительница роли Насти.

Деревянный гребешок: на канале Украина состоится премьера 4-серийной картины / пресс-служба канала Украина

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Также в картине снялись Светлана Кирпичева, Павел Алдошин, Дмитрий Никонов, Виктор Жданов, Владислав Мамчур, Петр Крылов, Сергей Солопай, Моника Ткачук, Елена Дудич и другие актеры.

Режиссер-постановщик проекта – Павел Тупик. Оператор-постановщик – Максим Гуцу. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Заря, Ирина Чемерис. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2021 году.

Смотрите премьеру картины «Деревянный гребешок» в воскресенье в 17:00 на канале «Украина».

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