Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 3 серію онлайн

11 мая 2022 18:12 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 3 серію онлайн
Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 3 серію онлайн
Пресслужба каналу ICTV

На каналі ICTV і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 3 серія серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон. 3 серію 2 сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 серіїї серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: Бондар та Дзюба беруться за “спекотну справу”. Невідомий почав підпалювати автомобілі і, звісно ж, не обійшлося без підпалу на ДВРЗ. Постраждало авто місцевого таксиста. Він звинувачує в злочині хлопця своєї доньки. Але який у підлітка може бути мотив? Тим часом, ще гарячіше у стосунках Бондаря та Софії. Вони провели разом палку ніч та, на жаль, не довго тривало їхнє щастя…Що ж трапилося? Дивіться у 3 серії 2 сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ!

3 серію серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 2 серію онлайн
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Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 2 серію онлайн
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