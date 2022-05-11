Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: дивитись 3 серію онлайн

Дивіться у 3 серіїї серіалу Дільничний з ДВРЗ 2 сезон: Бондар та Дзюба беруться за “спекотну справу”. Невідомий почав підпалювати автомобілі і, звісно ж, не обійшлося без підпалу на ДВРЗ. Постраждало авто місцевого таксиста. Він звинувачує в злочині хлопця своєї доньки. Але який у підлітка може бути мотив? Тим часом, ще гарячіше у стосунках Бондаря та Софії. Вони провели разом палку ніч та, на жаль, не довго тривало їхнє щастя…Що ж трапилося? Дивіться у 3 серії 2 сезону серіалу Дільничний з ДВРЗ!