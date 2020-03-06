Быстрое похудение: почему оно может испортить вам здоровье навсегда

6 марта 2020 11:00 Антонина Старовойт
Быстрое похудение: почему оно может испортить вам здоровье навсегда
Быстрое похудение: почему оно может испортить вам здоровье навсегда
pixabay.com

Кто из нас не сталкивался с желанием похудеть за минимальные сроки?

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Сегодня мы расскажем, чем чревато это желание и почему такое ярое желание похудеть за неделю может угробить ваше здоровье. 

Выпадение волос

Если в вашем рационе недостаточно цинка и железа, то рано или поздно вы столкнетесь с такой проблемой, как выпадение волос. Низкокалорийные диеты в целом часто приводят к их потере, потому что тело работает на “минимуме“ и, следовательно, должно распределять энергию и питательные вещества соответственно. Так что иногда проблема не в шампуне, а в вашем рационе. 

Раздражительность и вялость 

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Это связано с минимальными запасами энергии в вашем организме. Потеря жира в организме означает потерю части слоя изоляции тела и защиты от холода, что приводит к ощущению холода. Часто наша эмоциональная система не выдерживает самого давления "запретной еды", которая повсеместно напоминает вам о вашей диете. Отсюда появляется и вездесущая раздражительность. 

Потеря менструации

Это очень свойственно девушкам, которые сталкиваются с резкой потерей веса. Обусловлено это опять же резкой потерей необходимых для организма микроэлементов. Ваш рацион должен обязательно содержать жиров как минимум 1 грамм в расчете на килограмм.
 
Напомним, 

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