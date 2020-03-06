Быстрое похудение: почему оно может испортить вам здоровье навсегда

Кто из нас не сталкивался с желанием похудеть за минимальные сроки?

Выпадение волос

Сегодня мы расскажем, чем чревато это желание и почему такое ярое желание похудеть за неделю может угробить ваше здоровье.

Если в вашем рационе недостаточно цинка и железа, то рано или поздно вы столкнетесь с такой проблемой, как выпадение волос. Низкокалорийные диеты в целом часто приводят к их потере, потому что тело работает на “минимуме“ и, следовательно, должно распределять энергию и питательные вещества соответственно. Так что иногда проблема не в шампуне, а в вашем рационе.

Раздражительность и вялость

Читайте также Женское здоровье: ТОП-3 причины болей в яичниках Это связано с минимальными запасами энергии в вашем организме. Потеря жира в организме означает потерю части слоя изоляции тела и защиты от холода, что приводит к ощущению холода. Часто наша эмоциональная система не выдерживает самого давления "запретной еды", которая повсеместно напоминает вам о вашей диете. Отсюда появляется и вездесущая раздражительность.

Потеря менструации

Это очень свойственно девушкам, которые сталкиваются с резкой потерей веса. Обусловлено это опять же резкой потерей необходимых для организма микроэлементов. Ваш рацион должен обязательно содержать жиров как минимум 1 грамм в расчете на килограмм.

Напомним,