Слава Каминская призналась, что до сих пор ссорится с бывшим мужем

14 марта 2021 18:00 Катерина Даниленко
Слава Каминская призналась, что до сих пор ссорится с бывшим мужем
Певица Слава Каминская
социальная сеть Instagram

Несмотря на то, что скандальный развод певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского давно позади, ссориться знаменитости продолжают и сейчас.

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В интервью для YouYube-канала Тани Гузенко «Вопрос бедром» артистка призналась, что с экс-мужем ей удалось наладить дружеские отношения ради детей, однако конфликты между ними и сейчас возникают.

Недавно экс-чета поругалась по телефону. Исполнительница так разозлилась на бывшего супруга, что наговорила ему много неприятных вещей.

Недавно мы с ним цапались и я сказала: «Ты в своей жизни сделал правильно три вещи: сделал мне двоих детей и подал на развод». Я была злая на самом деле, и он бросил трубку. Это его право, конечно, а я выговорилась,
– заявила звезда.

Слава Каминская с экс-мужем Эдгаром Каминским и детьми / социальная сеть Instagram

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Кроме того, Каминская призналась, что мужчина дважды подавал на развод, что для нее было очень болезненно. Певица не хотела признаться всем и себе самой, что их брак потерпел неудачу, ведь в соцсетях она показывала красивую картинку идеальных отношений.

Сначала тяжело было. Сколько времени я потратила на эту красивую картинку... чтобы все друзья до последнего не знали, что мы разводимся. Я же вкладывала в это свою энергию. Мне обидно было, что кто-то увидит, что семья не такая идеальная. Потом сказала: «Сгорел сарай – гори и хата»,
– добавила экс-солистка «НеАнгелов».

Напомним,

 

 

 

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