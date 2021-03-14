Слава Каминская призналась, что до сих пор ссорится с бывшим мужем
Несмотря на то, что скандальный развод певицы Славы Каминской и пластического хирурга Эдгара Каминского давно позади, ссориться знаменитости продолжают и сейчас.
Недавно экс-чета поругалась по телефону. Исполнительница так разозлилась на бывшего супруга, что наговорила ему много неприятных вещей.
Недавно мы с ним цапались и я сказала: «Ты в своей жизни сделал правильно три вещи: сделал мне двоих детей и подал на развод». Я была злая на самом деле, и он бросил трубку. Это его право, конечно, а я выговорилась,– заявила звезда.
Сначала тяжело было. Сколько времени я потратила на эту красивую картинку... чтобы все друзья до последнего не знали, что мы разводимся. Я же вкладывала в это свою энергию. Мне обидно было, что кто-то увидит, что семья не такая идеальная. Потом сказала: «Сгорел сарай – гори и хата»,– добавила экс-солистка «НеАнгелов».
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