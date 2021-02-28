Слава Каминская забавно поздравила экс-мужа с днем рождения

Вчера, 27 февраля, известный пластический хирург Эдгар Каминский отпраздновал свое 36-летие. С важным событием поспешила поздравить его и бывшая супруга Слава Каминская.

В своем микроблоге артистка опубликовала креативное поздравление, которым изрядно повеселила подписчиков. Подкрепила пост знаменитость трогательными кадрами Эдгара с дочкой Лаурой и сыном Леонардом.

Папа, мы всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо тебе за мудрость, терпение и такое замечательное наследие в лице наших двоих. Будь здоров, успешен и любим. Пусть в этом мире не заканчиваются большие носы и маленькая грудь,

‒ написала участница группы «НеАнгелы».

Поклонники оценили чувство юмора певицы и присоединились к поздравлениям: «Слава, твой юмор неподражаем! С именинником», «Слава, я так понимаю, что это лучшие его фото? Умеют же эти женщины!», «Поздравлением насмешили, супер! Присоединяемся».

К слову, после скандального развода, который произошел в июле 2019-го, бывшие супруги сумели наладить дружеские отношения ради детей. 6-летний Леонард и 5-летняя Лаура живут с мамой, однако регулярно видятся с папой. А на отдых с детьми экс-чета даже иногда летает вместе.

Напомним,