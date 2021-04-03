Андрей Джеджула временно отказался от сексуальных утех ‒ подробности эксперимента
3 апреля 2021 15:00
Телеведущий Андрей Джеджула
социальная сеть Instagram
Украинский телеведущий Андрей Джеджула объявил о временном целибате. К такому решению его подтолкнул Великий пост.
Андрей признался, что секс для него очень важен, но до Пасхи он решил потренировать свою силу воли. Также он не скрывает, что отношения с женой, которые испортились незадолго до ее родов, повлияли на интимную жизнь.
Шоумен поделился эмоциями от эксперимента в новом посте в Instagram:
Вначале тебя одолевают мысли, желание, концентрация ослабевает! Как и в вопросах избавления от привычек, есть кризисный срок, по прохождению которого, ты перестаешь быть заложником влечения! Находишь удовольствие в других вещах и занятиях! И как показывает практика, все в вашей жизни подвластно самоконтролю! Все у вас в голове!
Телеведущий Андрей Джеджула / социальная сеть Instagram
Что дает такой подход? Укрепление силы духа, тела ‒ вы точно перенаправите эту энергию в спорт и получите крутые результаты, и, конечно, творческое развитие. А секс, как и навык езды на велосипеде или умения плавать, дышать, вкушать пищу вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите!
Напомним,
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