Андрей Джеджула временно отказался от сексуальных утех ‒ подробности эксперимента

3 апреля 2021 15:00 Катерина Даниленко
Андрей Джеджула временно отказался от сексуальных утех ‒ подробности эксперимента
Телеведущий Андрей Джеджула
социальная сеть Instagram

Украинский телеведущий Андрей Джеджула объявил о временном целибате. К такому решению его подтолкнул Великий пост.

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Андрей  признался, что секс для него очень важен, но до Пасхи он решил потренировать свою силу воли. Также он не скрывает, что отношения с женой, которые испортились незадолго до ее родов, повлияли на интимную жизнь.

Шоумен поделился эмоциями от эксперимента в новом посте в Instagram:

Вначале тебя одолевают мысли, желание, концентрация ослабевает! Как и в вопросах избавления от привычек, есть кризисный срок, по прохождению которого, ты перестаешь быть заложником влечения! Находишь удовольствие в других вещах и занятиях! И как показывает практика, все в вашей жизни подвластно самоконтролю! Все у вас в голове!

Телеведущий Андрей Джеджула / социальная сеть Instagram

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Джеджула добавил, что сейчас самое время привести мысли в порядок, думать о духовном, строить планы на будущее и уделять время своим родным. Потерять навыки сексуальных утех звезда телевидения не боится.

Что дает такой подход? Укрепление силы духа, тела ‒ вы точно перенаправите эту энергию в спорт и получите крутые результаты, и, конечно, творческое развитие. А секс, как и навык езды на велосипеде или умения плавать, дышать, вкушать пищу вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите!

Напомним,

 

 

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