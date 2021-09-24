У участника "Голосу країни" Богдана Мухи в одночасье умерла вся семья

Богдан Муха простился с мамой и другими родственниками. В Сети парень опубликовал архивное фото.

Как только Богдан Муха узнал о смерти мамы, он тут же отправился в родной город - в Коростень Житомирской области. Однако его там ждало еще одно печальное известие. Кроме матери вокалист потерял в одночасье родную тетю и бабушку.

По словам следователей, как пишет ТСН, трое женщин могли скончаться после употребления бледной поганки. Богдан в разговоре с журналистами рассказал, что мама, бабушка и тетя ели грибы, после чего им весь день было плохо.

На данный момент известно, что матери певца стало плохо на работе. Женщине было 48 лет, она ухаживала за пожилым мужчиной. Вызвать скорую она отказалась, все надеялась, что плохое самочувствие вскоре пройдет, но спустя пару часов скончалась на руках у старенького.

Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Отправившись домой к погибшей женщине, где проживала ее сестра и мама, которые приходятся тетей и бабушкой Богдану, – двери никто не открыл. Позже в квартире обнаружили еще два трупа.

Вызвали ГСЧС, полицию. Мальчик с ГСЧС залез, показывает два трупа. Это трагедия для всего дома. Была семья, и нет семьи, – говорит соседка погибших.

В квартире нашли грибы, их отправили на экспертизу. Полиция провела опрос соседей, и все утверждают, что женщины не ходили собирать грибы, а их якобы угостил знакомый. Кто он - пока не известно. Правоохранительные органы пытаются установить его личность.

Богдан не может понять, почему при первых симптомах никто из родственников не вызвал скорую, при том, что бабушка является сама медиком. На своей странице в Инстаграм парень опубликовал архивное фото с мамой:

Ты показала мне что на самом деле является важным, и на сколько я в своих делах , в саморазвитии, в амбициях, в музыке.... забыл о главных и простых вещах. Переосмысление.

Богдан Муха с мамой

Напомним,