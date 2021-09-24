У участника "Голосу країни" Богдана Мухи в одночасье умерла вся семья
Богдан Муха простился с мамой и другими родственниками. В Сети парень опубликовал архивное фото.
По словам следователей, как пишет ТСН, трое женщин могли скончаться после употребления бледной поганки. Богдан в разговоре с журналистами рассказал, что мама, бабушка и тетя ели грибы, после чего им весь день было плохо.
Приехавшие медики лишь констатировали смерть. Отправившись домой к погибшей женщине, где проживала ее сестра и мама, которые приходятся тетей и бабушкой Богдану, – двери никто не открыл. Позже в квартире обнаружили еще два трупа.
Вызвали ГСЧС, полицию. Мальчик с ГСЧС залез, показывает два трупа. Это трагедия для всего дома. Была семья, и нет семьи, – говорит соседка погибших.
Богдан не может понять, почему при первых симптомах никто из родственников не вызвал скорую, при том, что бабушка является сама медиком. На своей странице в Инстаграм парень опубликовал архивное фото с мамой:
Ты показала мне что на самом деле является важным, и на сколько я в своих делах , в саморазвитии, в амбициях, в музыке.... забыл о главных и простых вещах. Переосмысление.
Напомним,