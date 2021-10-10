Співають всі: кто прошел в финал шоу в 7 выпуске от 09.10.2021

10 октября 2021 00:04 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Співають всі: кто прошел в финал шоу в 7 выпуске от 09.10.2021
Співають всі: кто прошел в финал шоу в 7 выпуске от 09.10.2021
пресс-служба

В седьмом выпуске талант-шоу Співають всі! на канале «Украина» звездная «сотня» определила имена двух последних финалистов, которые уже на следующей неделе поборются за главный приз проекта- полмиллиона гривен.

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Первым получил право петь за победу в шоу «Співають всі!» 13-летний Егор Уманец из Одессы. Его исполнение хита «Creep» группы «Radiohead» покорило всех, и с результатом 99 баллов Егор автоматически прошел в финал. Парень уже уверен, что хочет связать свою жизнь с музыкой и даже в достаточно юном возрасте в шаге от того, чтобы выпустить свой первый альбом, композиции которого создал он сам.

Я тщательно готовился к выходу на сцену шоу «Співають всі!», потому что у меня было невероятное количество песен, с которыми я мог приехать сюда, но хотел выбрать лучшую, которая подходила бы мне и была прочувствована каждым, – рассказывает финалист вокального шоу канала «Украина» Егор Уманец. – Увидев на табло 99 баллов я не поверил глазам и именно в этот момент очень разволновался. Но я рад, что все так сложилось! Теперь буду готовиться к финалу – постараюсь покорить жюри лирической композицией.

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За второе место в финале шоу на этот раз пришлось побороться 30-летней ODARA, жене известного музыканта и композитора Евгения Хмары, и 43-летнему Василию Логаю из Киева, который неоднократно был участником различных певческих проектов, однако пока не смог добиться успеха в шоу-бизнесе. Но после второго выступления участников с результатом 90 против 60 баллов, финалисткой шоу было признано ODARA.

Честно признаюсь, выступать было достаточно сложно, ведь за 5 лет декрета я отвыкла от этого ощущения, когда тебя кто-то оценивает. Да, в это время я пела, но дома в кругу друзей или 1-2 песни на концертах мужа. Однако там никто не оценивает – слушают и все. Я мечтала звучать, очень скучала за этим, и невероятно рада тому, что мое выступление так высоко оценили, – поделилась ODARA за кулисами проекта «Співають всі!»

Не удержался от комментария и муж участницы, известный музыкант Евгений Хмара, который все время был на звездной «стене»:

Прежде всего я хочу извиниться перед Дашей, потому заявку на это шоу подал именно я. Я знаю, что моя жена молила Бога, чтобы он подарил ей песни, а когда у нас появились дети, эта мечта осуществилась. Эти песни просто волшебные, поэтому я хочу, чтобы их услышал весь мир! – признался звездный эксперт шоу «Співають всі!» Евгений Хмара.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

Смотрите финал грандиозного талант-шоу «Співають всі!» в следующую субботу, 16 октября, в 21:00 на телеканале «Украина».

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