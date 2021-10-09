Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Эльфа и Пирата

9 октября 2021 22:06 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образами Эльфа и Пирата

9 октября на телеканале 1+1 в эфир вышел 4 выпуск грандиозного шоу Маскарад 2 сезон. Кто скрывался за образами Эльфа и Пирата в шоу Маскарад-2 – читайте в нашем материале.

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Зрителей шоу Маскарад 2 сезон ждет яркая борьба звездных команд за победу, а также незабываемые выступления любимых персонажей. За образами скрываются самые популярные и самые обсуждаемые публичные персоны. Каждый эпизод пять супергероев будут выходить на сцену и демонстрировать свои таланты – вокальные, танцевальные, а также поражать умениями в оригинальном жанре.

Какая из судейских команд за 8 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Инопланетянин, Бабайка, Пират, Эльф и Мотанка.

Каких двух супергероев открыть – решала звездная команда, победившая в липсинк-баттл. Сегодня это была команда Игоря Ласточкина. Именно они решили, что сегодня, в конце 4 выпуска шоу Маскарад 2 сезон, рассекретить нужно Эльфа и Пирата.

Под образом Эльфа скрывался Александр Стоянов. Команда Ласточкина угадала.

Под образом Пирата скрывался Иво Бобул. Команда Ласточкина не угадала. Они выдвинули версию, что там Юрий Рыбчинский.

Напомним,

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