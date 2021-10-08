Шоу Маскарад 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
8 октября 2021 22:20
Юлия Туренко
Маскарад 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.10.2021)
пресс-служба
9 октября на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск грандиозного шоу Маскарад-2. 4 выпуск 2 сезона шоу Маскарад смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Второй сезон загадочного шоу Маскарад
стартовал. Кто из украинских знаменитостей скрывается под фантастическими костюмами, будут пытаться отгадать звездные команды. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу. Именно противостояние звездных команд является главной интригой проекта. Ведущим 2 сезона проекта Маскарад стал Тимур Мирошниченко.
4 выпуск шоу Маскарад 2 сезон смотрите 9 октября в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «Маскарад» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.