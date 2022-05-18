Як ти?: СТБ запускає новий відвертий Youtube-проєкт з Григорієм Решетником

18 мая 2022 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Як ти?: СТБ запускає новий відвертий Youtube-проєкт з Григорієм Решетником
Григорій Решетник та Злата Огнєвіч
Пресслужба каналу СТБ

21 травня на офіційному Youtube-каналі СТБ стартує новий проєкт «Як ти?».

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На підписників каналу чекає серія емоційних та відвертих інтерв’ю з улюбленими героями головних романтичних реаліті країни «Холостяк» і «Холостячка». Як склалося їхнє життя після 24 лютого, чи спілкуються з колишніми суперниками та обранцями, що відбувається у професійному та особистому житті зараз – про це та інше екс-учасники розповідатимуть ведучому проєкту Григорію Решетнику.

Першою до бесіди долучилася співачка та екс-Холостячка Злата Огнєвіч.

Щовесни українці збирались по п’ятницях навколо улюбленого проєкту, щоб насолодитись справжніми емоціями і неймовірними побаченнями. Цієї весни війна відібрала у всіх нас традиційну та таку очікувану прем’єру. Три місяці ми живемо в непростих умовах, захищаємо рідних, працюємо, допомагаємо ЗСУ і всі разом день за днем наближаємо нашу перемогу. Але ми також бачимо за відгуками нашої аудиторії в соцмережах, як люди скучили за романтичними форматами «Холостяк» і «Холостячка». Youtube-проєкт «Як ти?» надасть можливість і глядачам, і учасникам шоу знову зібратись разом, щоб поговорити не тільки про війну, взаємодопомогу, волонтерство, боротьбу за перемогу, а й про особисте. Відверто і без купюр. Вірю, що ця прем’єра допоможе всім нам отримати порцію романтичного позитиву і знову, як і раніше, обрати Любов разом з СТБ. Адже справжня любов завжди перемагає, – коментує Григорій Решетник.

Злата Огнєвіч та Григорій Решетник / Пресслужба каналу СТБ

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Хейт за макіяж під час війни, нокаут для Баскова, стосунки з колишнім хлопцем, який пішов добровольцем, гаряча підтримка «Азова», хто з учасників шоу запропонував Златі допомогу під час війни – про це та інше у прем’єрному випуску проєкту «Як ти?».

Я пишаюсь українськими селебрітіс, їхньою самовідданістю та принциповістю. Це ми побачимо і в інтерв'ю Злати Огнєвіч, нашої першої героїні. Я спробую дізнатися, чи досі Злата холостячка, як у неї складаються стосунки з учасниками сезону реаліті в умовах війни та як вплинули нові реалії на її життя. Пролунає багато ексклюзивних особистих одкровень. Повірте, ви будете здивовані, – інтригує Григорій.

Не пропустіть найемоційніше та найвідвертіше інтерв’ю Злати Огнєвіч у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником» 21 травня на ютуб-каналі СТБ.

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СТБ анонс Злата Огнєвіч Григорій Решетник Як ти

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