Як ти?: СТБ запускає новий відвертий Youtube-проєкт з Григорієм Решетником
21 травня на офіційному Youtube-каналі СТБ стартує новий проєкт «Як ти?».
Першою до бесіди долучилася співачка та екс-Холостячка Злата Огнєвіч.
Щовесни українці збирались по п’ятницях навколо улюбленого проєкту, щоб насолодитись справжніми емоціями і неймовірними побаченнями. Цієї весни війна відібрала у всіх нас традиційну та таку очікувану прем’єру. Три місяці ми живемо в непростих умовах, захищаємо рідних, працюємо, допомагаємо ЗСУ і всі разом день за днем наближаємо нашу перемогу. Але ми також бачимо за відгуками нашої аудиторії в соцмережах, як люди скучили за романтичними форматами «Холостяк» і «Холостячка». Youtube-проєкт «Як ти?» надасть можливість і глядачам, і учасникам шоу знову зібратись разом, щоб поговорити не тільки про війну, взаємодопомогу, волонтерство, боротьбу за перемогу, а й про особисте. Відверто і без купюр. Вірю, що ця прем’єра допоможе всім нам отримати порцію романтичного позитиву і знову, як і раніше, обрати Любов разом з СТБ. Адже справжня любов завжди перемагає, – коментує Григорій Решетник.
Я пишаюсь українськими селебрітіс, їхньою самовідданістю та принциповістю. Це ми побачимо і в інтерв'ю Злати Огнєвіч, нашої першої героїні. Я спробую дізнатися, чи досі Злата холостячка, як у неї складаються стосунки з учасниками сезону реаліті в умовах війни та як вплинули нові реалії на її життя. Пролунає багато ексклюзивних особистих одкровень. Повірте, ви будете здивовані, – інтригує Григорій.
Не пропустіть найемоційніше та найвідвертіше інтерв’ю Злати Огнєвіч у проєкті «Як ти?» з Григорієм Решетником» 21 травня на ютуб-каналі СТБ.