Григорій Решетник на прикладі своєї хрещеної розповів, як спілкуватися з росіянами

16 мая 2022 20:16 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Григорій Решетник на прикладі своєї хрещеної розповів, як спілкуватися з росіянами
Ведучий Григорій Решетник
Пресслужба каналу СТБ

Майже 80 днів триває повномасштабна запекла війна, яку розпочала росія проти України. Війна, яка зірвала маски з кожного.

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До жахіть і смертей на території нашої країні причетні не тільки прихильники путінського терору й ті, хто ступив на наші землі, а й мовчазні споглядачі подій, які мають родичів в Україні. Винятком не стала хрещена ведучого «Неймовірної правди про українців» на СТБ – Григорія Решетника. Про те, як відбулося спілкування з колись близькою людиною, Григорій розповів у матеріалі.

Хрещена телеведучого народилася та тривалий час проживала в Миколаївській області, селищі Миколаївка. Разом с мамою Решетника вона навчалася у одному класі, де і зав’язалася дружба. А згодом – переросла у родинні зв’язки. Жінка стала хрещеною мамою Григорія.

Кожного літа ми приїжджали до Миколаївської області, гралися з її дітьми, спілкувалися з нею. Через деякий час сім’я хрещеної переїхала до росії, а її діти стали військовослужбовцями. Родичі хрещеної – сестри і племінники – живуть в Україні, – розповідає Григорій. – Увесь час до війни мама тримала зв'язок з нею, переписувались у соцмережах. Але коли 24 лютого російські загарбники зайшли на нашу землю, хрещена шокувала повідомленням: «Ну что, напросились? Так вам и нужно. Сейчас будем воспитывать вас».

Така реакція на війну викликала біль і розпач у мами Григорія. Вона не знала, як реагувати та далі спілкуватися з колись близькою людиною.

Ведучий Григорій Решетник з батьками / Пресслужба каналу СТБ

На що Григорій порадив лиш одне:

Я попросив маму триматися і поки не відповідати. Щоб через декілька днів, коли наші ЗСУ зламають хребет фашистам, написати хрещеній все, що накипіло. За два дні мама так і вчинила. Вона відповіла, що Україна непереможна і вільна. І що ми обов’язково зробимо так, щоб вся нечисть пішла з наших земель і не заважала нам розбудовувати країну.

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Спілкування українців з росіянами стало темою одного з випусків рубрики щоденного дайджесту СТБ «Все буде добре» – «Допомога психолога». Експерт Дмитро Карпачов радить уникати агресії та не витрачати емоційний ресурс на з'ясування стосунків у мережі – окрім прояву агресії у відповідь, ви навряд чогось досягнете.

Психолог вважає доречним:

♦ уникати агресії. Вона лише породжує негатив у відповідь;

♦ поводитись гідно. Якщо ви за кордоном, пам’ятайте: ви теж формуєте імідж України;

♦ не переконувати тих, хто не проявляє інтересу і ні про що не запитує;

♦ поставити на паузу спілкування з родичами в росії, які не поділяють ваших поглядів на війну:

Зараз сваритися, з’ясовувати стосунки – це, мабуть, найостанніше, чим потрібно займатися. Потім, коли ми переможемо, – буде час з’ясовувати, хто і що там думав, – вважає експерт.

♦ не піддаватися на провокації в соціальних мережах:

Засобами пропаганди громадян росії зомбували не один рік. Для них ми – вороги. Для них ми ті, хто хоче на них напасти. Вони зараз воюють з нами, щоб начебто їхні діти не потерпали від нас. Це все відбувалося роками поспіль – методично. Ви вкладаєте свою увагу й енергію в те, що ні до вас, ні до України, ні до перемоги не має стосунку. Якщо ви втратили над собою контроль – ворог переміг. Адже, на мою думку, це одна із цілей інформаційної війни – зробити так, щоб ми витрачали свій час та свої сили на сперечання. Треба ігнорувати провокації, – наголосив Дмитро Карпачов.

♦ замість сварок із ворогами – підтримуйте ЗСУ!

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СТБ новини Україна війна Григорій Решетник Дмитро Карпачов

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