Актор "Дизель Шоу" Олександр Бережок втретє став батьком – перше фото дитини

29 мая 2022 09:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Актор
Олександр Бережок з дружиною
instagram.com/erohina__yoga

В сім'ї Олександра Бережка – поповнення. Актор втретє став батьком.

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26 травня в сім'ї актора "Дизель Шоу" Олександра Бережка і його дружини Олени народилася третя дитинка. Подружжя нарешті дочекалися донечки.

На офіційному акаунті  "Дизель Студіо" в Інстаграм з'явилися перші фото дівчинки. На сторінці опублікували фото щасливої матусі, яка лежала у воді та тримала новонароджену доньку не грудях. А поруч з ними був Олександр і перерізав пуповину.

Сьогодні наш Сашко втретє став татом! Татом чарівної, прекрасної та такої бажаної дівчинки. Ми знаємо, як сильно ти її чекав. Знаємо, яким нелегким було це очікування та як ти оберігав свою родину весь цей час! Цієї непростої весни у вашому житті з’явився яскравий промінчик щастя і світла, нехай він із кожним днем сяє все яскравіше. Ми від щирого серця вітаємо наших Бережків. Нехай ваша дівчинка росте здоровою, усміхненою, щасливою. І під мирним небом!

instagram.com/dizelstudio

Також в сім'ї Бережка підростає двоє старших синів – Гліб та Лук‘ян.

Нагадаємо,

 

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