Дружина Сергія Притули вперше показала молодшу доньку Стефанію в її перший день народження - фото
25 травня в сім'ї Сергія і Катерини Притули було свято. Найменша донечка подружжя святкувала день народження.
В цей святковий день дружина Притули Катерина вирішила зробити подарунок підписникам і на своїй сторінці в Інстаграм вперше показала маленьку Стефанію. Публікацію щаслива матуся супроводжувала зворушливими словами:
Люба донечко, Стефаніє! Наша безмежна любов! Відсвяткували 1-й рік з твого Дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки - це справжне щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом! І нехай тата в твоєму житті буде більше! Будь нам здорова, наша квіточка! Любимо!
В коментарях підписники відмітили, що дівчинка дуже схожа на свого татуся. Також вони підмітили, що подружжя вибрали ім'я для донечки, не знаючи, що через рік воно стане мейнстрімом.
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