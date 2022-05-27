Дружина Сергія Притули вперше показала молодшу доньку Стефанію в її перший день народження - фото

27 мая 2022 17:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дружина Сергія Притули вперше показала молодшу доньку Стефанію в її перший день народження - фото
Подружжя Катерина та Сергій Притули
instagram.com/kateryna_pry

25 травня в сім'ї Сергія і Катерини Притули було свято. Найменша донечка подружжя святкувала день народження.

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25 травня 2022 року третій дитині Сергія Притули виповнився рік. Найменша донька телеведучого святкувала свій перший день народження.

В цей святковий день дружина Притули Катерина вирішила зробити подарунок підписникам і на своїй сторінці в Інстаграм вперше показала маленьку Стефанію. Публікацію щаслива матуся супроводжувала зворушливими словами:

Люба донечко, Стефаніє! Наша безмежна любов! Відсвяткували 1-й рік з твого Дня народження! Бути батьками такої неймовірної дівчинки - це справжне щастя! Нехай це буде перше і останнє свято не під мирним небом! І нехай тата в твоєму житті буде більше! Будь нам здорова, наша квіточка! Любимо!

Сергій Притула з донькою і дружиною / instagram.com/kateryna_pry

В коментарях підписники відмітили, що дівчинка дуже схожа на свого татуся. Також вони підмітили, що подружжя вибрали ім'я для донечки, не знаючи, що через рік воно стане мейнстрімом.

Сергій Притула з донькою Стефанією / instagram.com/kateryna_pry

Донька Сергія Притули Стефанія / instagram.com/kateryna_pry

Нагадаємо,

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