Леся Нікітюк підвезла пса Патрона на роботу та побачила розмінування на власні очі

29 августа 2022 12:50 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк підвезла пса Патрона на роботу та побачила розмінування на власні очі
Леся Нікітюк з Патроном
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк закликає не нехтувати мінною безпекою.

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Два роки тому Леся Нікітюк в авторському тревел-шоу «Le Маршрутка» показала унікальність Чернігівщини: мережку на старих будинках, дивовижні болота та душевність українців. У третьому сезоні Леді Ле теж вирушила на Чернігівщину. 

Щоправда, тепер ведуча хоче показати не лише красу регіону, а й те, як він постраждав від рук рашистів. 

Сьогодні на свої очі бачила процес розмінування, – розповіла Леся. – Тож назавжди запам’ятайте види мін. І ніколи, ніколи їх не чіпайте! І взагалі, в лісах, де були бойові дії або окупація, не лазьте.

Леся Нікітюк із Патроном та його господарем / Пресслужба Нового каналу

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А ще зірка познайомилася з найвідомішим псом ДСНС, який допомагає розміновувати Чернігівщину, – джек-рассел-тер’єром на ім’я Патрон. Про нього вона детально розповість у проєкті. 

Хочу подякувати всім піротехнічним підрозділам України за те, що очищують нашу землю від ворожих вибухонебезпечних предметів, яких зараз дуже багато. А особлива подяка саперам Чернігівщини! Хай Бог вас береже! – наголосила ведуча.

Дивіться третій сезон «Le Маршрутки» цієї осені на Новому каналі. 

Нагадаємо, 

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