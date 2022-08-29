Леся Нікітюк підвезла пса Патрона на роботу та побачила розмінування на власні очі
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк закликає не нехтувати мінною безпекою.
Щоправда, тепер ведуча хоче показати не лише красу регіону, а й те, як він постраждав від рук рашистів.
Сьогодні на свої очі бачила процес розмінування, – розповіла Леся. – Тож назавжди запам’ятайте види мін. І ніколи, ніколи їх не чіпайте! І взагалі, в лісах, де були бойові дії або окупація, не лазьте.
Хочу подякувати всім піротехнічним підрозділам України за те, що очищують нашу землю від ворожих вибухонебезпечних предметів, яких зараз дуже багато. А особлива подяка саперам Чернігівщини! Хай Бог вас береже! – наголосила ведуча.
Дивіться третій сезон «Le Маршрутки» цієї осені на Новому каналі.
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