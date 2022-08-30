Олена-Крістіна Лебідь запрошує шанувальників на каву

Будь-хто може позмагатися за знайомство з Оленою-Крістіною Лебідь, відправивши донат на ЗСУ.

У Луцьку запустили благодійний проєкт «Медіакава». Будь-хто за донат для ЗСУ може «виграти» зустріч із медійником: поспілкуватися, випити кави, зробити фото. Однією з учасниць ініціативи стала ведуча проєкту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь

Отже, суть проста. Це інтернет-базар, на якому продають медійників. Ну, не зовсім продають. Продається саме змога попити кави. Лоти – журналісти, блогери, прессекретарі, ведучі... Словом, усі ті, хто формує ваш інформаційний день, – розповідають організатори проєкту. – Початкова ціна – 150 гривень. Мінімальний крок ставки – 10 гривень чи сума, кратна 10 грн. Якщо крайня ставка не підвищується протягом 24 годин, вона визнається переможною. Усі гроші, зібрані під час заходу, будуть використані на потреби військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Подейкують, що зустріч з Оленою-Крістіною Лебідь буде мегаособливою: якщо ви розгадаєте її фокус, то кава буде з присмаком вашої перемоги! Не зволікайте й беріть участь у перегонах за знайомство з головною викривачкою аферистів у нашій країні.

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