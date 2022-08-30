Олена-Крістіна Лебідь запрошує шанувальників на каву
30 августа 2022 12:00
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу
Будь-хто може позмагатися за знайомство з Оленою-Крістіною Лебідь, відправивши донат на ЗСУ.
Олена-Крістіна Лебідь.
Отже, суть проста. Це інтернет-базар, на якому продають медійників. Ну, не зовсім продають. Продається саме змога попити кави. Лоти – журналісти, блогери, прессекретарі, ведучі... Словом, усі ті, хто формує ваш інформаційний день, – розповідають організатори проєкту. – Початкова ціна – 150 гривень. Мінімальний крок ставки – 10 гривень чи сума, кратна 10 грн. Якщо крайня ставка не підвищується протягом 24 годин, вона визнається переможною. Усі гроші, зібрані під час заходу, будуть використані на потреби військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу
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