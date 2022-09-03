Як ти?: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

Як ти?: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.09.2022)

3 вересня на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 15 випуск проєкту Як ти? 15 випуск проєкту Як ти? від 03.09.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться в 15 випуску проєкту Як ти? : інтерв'ю Антоніни Хижняк відкриє зірку серіалів Спіймати Кайдаша та Слід з нового боку. Ви дізнаєтесь подробиці 24 лютого 2022 року у житті акторки, як вона допомагає Україні у боротьбі з агресором, а також, що відбувається у її особистому житті.

Антоніна Хижняк зізнається: всі слова про початок повномасштабного вторгнення на початку і в середині лютого вона пропускала повз вуха. Мовляв, росія не наважиться на повномасштабне вторгнення, це схоже на залякування. Проте 24 лютого її життя, як і життя всіх українців, розділилося на «до» та «після». Як Антоніна Хижняк сприйняла початок повномасштабного вторгнення? Як пояснила синові ситуацію у країні? І що зробила насамперед? Також акторка розповість, чи підтримує зв'язок із колишнім чоловіком і як розвиваються її стосунки з актором Олександром Боднаром.

15 випуск проєкту Як ти? з Григорієм Решетником дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Як ти? дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.