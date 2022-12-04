Танці. World of Dance 5 випуск від 27.11.2022 дивитися онлайн

Дивіться у 5 випуску проєкту Танці. World of Dance 1 сезон: на наймасштабнішій танцювальній сцені Європи найталановитіші українці нарешті зможуть заявити про себе та продемонструвати всій країні свою танцювальну майстерність. Батько і дочка вперше станцюють разом на одній сцені, щоб показати силу батьківського кохання. Досвідчений танцюрист вразить ліричним контемпом заради майбутньої своєї доньки, а маленька балерина здійснить бабусину мрію. У проєкті не буде балів від суворого журі. Оцінюватимуть улюблених танцівників і танцівниць лише глядачі. Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022.