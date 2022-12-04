Танці. World of Dance 5 випуск від 27.11.2022 дивитися онлайн

4 декабря 2022 22:10 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Танці. World of Dance 5 випуск від 27.11.2022 дивитися онлайн
Танці. World of Dance: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 27.11.2022)
Пресслужба каналу СТБ

27 листопада на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту Танці. World of Dance 1 сезон. 5 випуск шоу Танці. World of Dance 2022 від 27.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожДНК. Свої: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 27.11.2022)
Дивіться у 5 випуску проєкту Танці. World of Dance 1 сезон: на наймасштабнішій танцювальній сцені Європи найталановитіші українці нарешті зможуть заявити про себе та продемонструвати всій країні свою танцювальну майстерність. Батько і дочка вперше станцюють разом на одній сцені, щоб показати силу батьківського кохання. Досвідчений танцюрист вразить ліричним контемпом заради майбутньої своєї доньки, а маленька балерина здійснить бабусину мрію. У проєкті не буде балів від суворого журі. Оцінюватимуть улюблених танцівників і танцівниць лише глядачі. Дивіться онлайн проєкт Танці. World of Dance 1 сезон 5 випуск від 27.11.2022.

5 випуск проєкту Танці. World of Dance 1 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Танці. World of Dance дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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