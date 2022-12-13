Марк Куцевалов вирушає у благодійний похід заради жителів Херсонщини
Фіналіст реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Марк Куцевалов пішки подолає шлях від Києва до Херсона до Нового року.
Напередодні Нового року Марк Куцевалов оголосив, що вирушає в новий благодійний «Космопохід». Мета ініціативи – зібрати два мільйони гривень на Starlink для пунктів обігріву Херсона. Маршрут: Київ–Херсон. Відстань гуморист планує подолати пішки до півночі з 31 грудня на 1 січня.
Зараз у Херсоні проблеми зі зв’язком. Тому потрібно подолати цей шлях і повернути зв’язок між батьками та дітьми, – каже Марк Куцевалов. – Це реаліті-похід, і за ним можна буде спостерігати в соцмережах. Моя мета – зібрати два мільйони гривень на сто «Старлінків». У Херсона точно має бути Новий рік!
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