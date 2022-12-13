Марк Куцевалов вирушає у благодійний похід заради жителів Херсонщини

Фіналіст реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» Марк Куцевалов пішки подолає шлях від Києва до Херсона до Нового року.

У серпні відомий комік та учасник проєкту «Пара на мільйон» (Новий канал) Марк Куцевалов здійснив 18-денний благодійний похід з рідного Чорноморська (Одеська область. – Прим. ред.) на вершину Говерли. Коміку вдалося зібрати 2,9 мільйони гривень, на які він придбав три швидкі допомоги та позашляховик, що наразі працюють на передовій та допомагають ЗСУ.

Напередодні Нового року Марк Куцевалов оголосив, що вирушає в новий благодійний «Космопохід». Мета ініціативи – зібрати два мільйони гривень на Starlink для пунктів обігріву Херсона. Маршрут: Київ–Херсон. Відстань гуморист планує подолати пішки до півночі з 31 грудня на 1 січня.

Зараз у Херсоні проблеми зі зв’язком. Тому потрібно подолати цей шлях і повернути зв’язок між батьками та дітьми, – каже Марк Куцевалов. – Це реаліті-похід, і за ним можна буде спостерігати в соцмережах. Моя мета – зібрати два мільйони гривень на сто «Старлінків». У Херсона точно має бути Новий рік!

Стендап-комік Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу

Старт походу – 12 грудня о 13:00 біля згорілої техніки на Софійський площі в Києві. Всі охочі можуть прийти та підтримати Марка. Та, найголовніше, – задонатити.

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