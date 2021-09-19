Співають всі: кто прошел в финал шоу в 4 выпуске от 18.09.2021
Четвертый эфир грандиозного талант-шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» поразил зрителей своей чувственностью.
Наталья Слаква из Днепра – уже знаменитость, но пока среди простых людей. Она поет и играет на гитаре в электричках и трамваях уже 20 лет. Сначала, говорит участница, это был способ выжить, когда в непростые 90-е ее маме не платили зарплату.
Я взяла гитару, которую папа подарил мне на День рождения, и зашла в вагон. Сначала дрожала, как осиновый листик, но со временем все это стало абсолютно своим, – призналась Наталья Слаква в эфире шоу «Співають всі!» – Если бы у меня забрали голос и гитару, я, наверное, просто бы зачахла. Жить не могу без этих людей и их взглядов. Это невероятные эмоции и адреналин.
А за второе место пришлось побороться подростковому бэнду «7teens» из Ивано-Франковска и Евгению Пруднику из Киева, который свое выступление посвятил любимой жене. Но именно талантливым тинейджерам, которые по-настоящему раскачали жюри талант-шоу, удалось вырвать вторую путевку в финал грандиозного проекта канала «Украина».
Мы очень переживали, зная, насколько крутое это телешоу и какой сильной будет конкуренция. Надеялись дойти до батла, но не думали, что попадем в финал. Больше всего хотели, чтобы встала Юлия Санина, ведь мы исполняли песню «Кобра» группы THE HARDKISS и MONATIK. Юля выступала непосредственно перед нашим выходом на сцену и настолько нас зарядила, что все переживания просто исчезли, – рассказали участники «7teens Band».
Но смогут ли Наталья и подростковый бэнд поразить судей во второй раз уже в финале проекта? Скоро узнаем!
Сморите грандиозное шоу «Співають всі!» каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина».
Напомним,