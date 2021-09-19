Співають всі: кто прошел в финал шоу в 4 выпуске от 18.09.2021

Співають всі: кто прошел в финал шоу в 4 выпуске от 18.09.2021

Четвертый эфир грандиозного талант-шоу «Співають всі!» на телеканале «Украина» поразил зрителей своей чувственностью.

Участники талант-шоу «Співають всі!» покоряли искренностью, трогательными признаниями и невероятными голосами. Кто же стал следующими финалистами проекта?

Наталья Слаква из Днепра – уже знаменитость, но пока среди простых людей. Она поет и играет на гитаре в электричках и трамваях уже 20 лет. Сначала, говорит участница, это был способ выжить, когда в непростые 90-е ее маме не платили зарплату.

Я взяла гитару, которую папа подарил мне на День рождения, и зашла в вагон. Сначала дрожала, как осиновый листик, но со временем все это стало абсолютно своим, – призналась Наталья Слаква в эфире шоу «Співають всі!» – Если бы у меня забрали голос и гитару, я, наверное, просто бы зачахла. Жить не могу без этих людей и их взглядов. Это невероятные эмоции и адреналин.

Участница покорила самое масштабное в стране жюри проникновенным исполнением песни «Роман» дуэта «НЕАНГЕЛЫ». Многие даже прослезились. Судьи отметили, что это действительно человек из народа, который вышел на большую сцену и, как сказал Дядя Жора, «порвал всех». Наталья набрала максимальное количество голосов и с результатом 100 баллов прошла в финал проекта.

А за второе место пришлось побороться подростковому бэнду «7teens» из Ивано-Франковска и Евгению Пруднику из Киева, который свое выступление посвятил любимой жене. Но именно талантливым тинейджерам, которые по-настоящему раскачали жюри талант-шоу, удалось вырвать вторую путевку в финал грандиозного проекта канала «Украина».

Мы очень переживали, зная, насколько крутое это телешоу и какой сильной будет конкуренция. Надеялись дойти до батла, но не думали, что попадем в финал. Больше всего хотели, чтобы встала Юлия Санина, ведь мы исполняли песню «Кобра» группы THE HARDKISS и MONATIK. Юля выступала непосредственно перед нашим выходом на сцену и настолько нас зарядила, что все переживания просто исчезли, – рассказали участники «7teens Band».

Но смогут ли Наталья и подростковый бэнд поразить судей во второй раз уже в финале проекта? Скоро узнаем!

Сморите грандиозное шоу «Співають всі!» каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,