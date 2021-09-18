Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск от 21.09.2021

18 сентября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск от 21.09.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 2 выпуск от 21.09.2021
пресс-служба

21 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск проекта Эксы-3. 2 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите во 2 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити "Эксы" посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. Во втором выпуске проекта пары столкнутся с критикой. Они выскажут претензии друг другу и попытаются принять, обдумать и исправить все сложные моменты. Девушки "приготовят" ребятам свои претензии по мозгов, рыбьих голов, острого перца, бычьих яиц и личинок. А претензии ребят художник-карикатурист изобразит на мольберте. Конечно, не обойдется без истерик и слез. Простят пары друг другу?

2 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 21 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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