Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск от 21.09.2021
18 сентября 2021 07:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 2 выпуск от 21.09.2021
пресс-служба
21 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск проекта Эксы-3. 2 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите во 2 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити "Эксы" посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. Во втором выпуске проекта пары столкнутся с критикой. Они выскажут претензии друг другу и попытаются принять, обдумать и исправить все сложные моменты. Девушки "приготовят" ребятам свои претензии по мозгов, рыбьих голов, острого перца, бычьих яиц и личинок. А претензии ребят художник-карикатурист изобразит на мольберте. Конечно, не обойдется без истерик и слез. Простят пары друг другу?
2 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 21 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.