Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
10 сентября 2021 22:10
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
пресс-служба Нового канала
14 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск проекта Эксы-3. 1 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 1 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Доверие и претензии друг к другу, финансы, секс, ответственность, ревность, агрессия, лидерство, страх разлуки – и это лишь малая часть тех тем, которые поднимут в реалити. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть – в паре или по отдельности. В этом сезоне будет 15 эпизодов, которые снимали в непредсказуемых локациях. Удивлять ними начнут уже с первого эпизода, который снимали в колонии. Не пропустите взрывную премьеру проекта об отношениях и правила жизни!
1 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 14 сентября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.