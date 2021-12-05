Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

5 декабря 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
пресс-служба канала СТБ

5 декабря на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех. Новые выпуски ток-шоу Один за всех 2021 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: 30-летняя Алена Шкуренко из Запорожской области узнает правду об исчезновении младшей сестры... 20 лет назад ее вместе с двумя братиками и младшей сестричкой от неизбежной смерти спасли чиновники. Старших Алексея, Алену и Антона устроили в школу-интернат. Полуторалетнюю Сашу отдельно от них поместили в дом ребенка! А родителей немедленно лишили прав. После нескольких лет в приюте Алену и Антона усыновили в США, где они проживали по соседству. С оставшимся жить в Украине Алексеем девушка постоянно поддерживала связь. Но, несмотря на счастливую жизнь в Америке, девушку не покидала мысль о младшей сестре...

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 5 декабря в 21:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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