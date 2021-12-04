Один за всех: Найти сестру после 20 лет разлуки...

Один за всех 17 сезон выпуск 15 от 5 декабря 2021

В воскресенье, 5 декабря, в 21:00 на СТБ выйдет шокирующий 15 выпуск проекта Один за всех 17 сезон. Подробнее - читайте в материале.

Дети проживают в условиях постоянной антисанитарии. Дети спят на кроватях застеленных старыми и грязными покрывалами. Пища готовится на самодельном приспособлении; множественные участки с оголенными проводами, что ставит под угрозу жизнь детей. В комнате обнаружены пустые бутылки из под одеколона и полкилограмма крупы. Других продуктов нет.

Это 30-летняя Алена Шкуренко из Запорожской области зачитывает не криминальную хронику, а строчки из своей жизни. Из таких адских условий почти 20 лет назад ее вместе с двумя братиками и младшей сестричкой от неизбежной смерти спасли чиновники. Старших Алексея, Алену и Антона устроили в школу-интернат. Полуторалетнюю Сашу отдельно от них поместили в дом ребенка! А родителей немедленно лишили прав.

Я помню первую ночь в интернате. Было страшно, – вспоминает Алена. – Мы с братьями сдвинули кровати и спали в обнимку. Было страшно, непонятно. Не хватало Саши. Тогда я даже не понимала, что больше Сашу не увижу.

После нескольких лет в приюте Алену и Антона усыновили в США, где они проживали по соседству. С оставшимся жить в Украине Алексеем девушка постоянно поддерживала связь. Но, несмотря на счастливую жизнь в Америке, девушку не покидала мысль о младшей сестре:

Я помню, что когда постоянно видела двух сестер, мне еще больше хотелось найти свою, чтобы ходить с ней гулять, плести косички, делиться секретами. Но в Америке я поняла, что оттуда искать сестру в Украине мне будет невероятно сложно.

После 10 лет счастливой жизни в США она вернулась в Украину. Отказаться от американской мечты и переехать жить в маленькую деревню в Запорожской области заставила женщину любовь. Она вышла замуж и родила двоих детей. Испытав радость материнства, желание отыскать сестру еще больше усилилось.

Журналисты «Один за всех» начали поиски исчезнувшей Саши. Это было сверхсложным заданием, ведь зацепок почти не было… Но все-таки команде удалось наткнуться на след потерянной сестры.

Впервые за 20 лет старшая сестра узнает правду об исчезновении младшей сестры: к кому попала девочка и как сложилась ее жизнь.

Чем закончится самое драматическое расследование сезона? Не пропустите 15 выпуск программы "Один за всех" 17 сезон уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ.