Один за всех: Найти сестру после 20 лет разлуки...
В воскресенье, 5 декабря, в 21:00 на СТБ выйдет шокирующий 15 выпуск проекта Один за всех 17 сезон. Подробнее - читайте в материале.
Это 30-летняя Алена Шкуренко из Запорожской области зачитывает не криминальную хронику, а строчки из своей жизни. Из таких адских условий почти 20 лет назад ее вместе с двумя братиками и младшей сестричкой от неизбежной смерти спасли чиновники. Старших Алексея, Алену и Антона устроили в школу-интернат. Полуторалетнюю Сашу отдельно от них поместили в дом ребенка! А родителей немедленно лишили прав.
Я помню первую ночь в интернате. Было страшно, – вспоминает Алена. – Мы с братьями сдвинули кровати и спали в обнимку. Было страшно, непонятно. Не хватало Саши. Тогда я даже не понимала, что больше Сашу не увижу.
После нескольких лет в приюте Алену и Антона усыновили в США, где они проживали по соседству. С оставшимся жить в Украине Алексеем девушка постоянно поддерживала связь. Но, несмотря на счастливую жизнь в Америке, девушку не покидала мысль о младшей сестре:
Я помню, что когда постоянно видела двух сестер, мне еще больше хотелось найти свою, чтобы ходить с ней гулять, плести косички, делиться секретами. Но в Америке я поняла, что оттуда искать сестру в Украине мне будет невероятно сложно.
Журналисты «Один за всех» начали поиски исчезнувшей Саши. Это было сверхсложным заданием, ведь зацепок почти не было… Но все-таки команде удалось наткнуться на след потерянной сестры.
Впервые за 20 лет старшая сестра узнает правду об исчезновении младшей сестры: к кому попала девочка и как сложилась ее жизнь.
Чем закончится самое драматическое расследование сезона? Не пропустите 15 выпуск программы "Один за всех" 17 сезон уже в это воскресенье в 21:00 на телеканале СТБ.