Кредо убийцы: ТОП-5 фактов о фильме

Эксклюзив 4 декабря 2021 18:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Кредо убийцы: ТОП-5 фактов о фильме
Кредо убийцы: ТОП-5 фактов о фильме
пресс-служба канала 2+2

В воскресенье, 05 декабря, в 19:55 на телеканале 2+2 покажут боевик «Кредо убийцы».

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В основе картины – одноименная компьютерная игра. Каллум Линч, переживает приключения своего предка – ассасина Агилара, который жил в 15 веке в Испании. Он собирает невероятные знания и навыки, чтобы бороться с мощной организацией тамплиеров в наши дни.

Кредо убийцы: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

ТОП-5 самых интересных фактов о фильме.

1. В фильме главный герой должен совершить «Прыжок веры» с огромной высоты. Зачастую такие сложные трюки создаются с помощью компьютерной графики, но команда приняла решение снимать сцену по-настоящему. Каскадер Дамиен Уолтерс прыгнул с 38-метровой высоты без страховки на специальные подушки.

2. Часть съемок картины проходила в Испании, Валлетте (Мальта). Туда отправили около 900 костюмов 15-ого века.

Кредо убийцы: ТОП-5 фактов о фильме / пресс-служба канала 2+2

3. Все костюмы Ассасинов шили вручную. Для их создания наняли отдельную группу костюмеров, образы создавали около 3 месяцев. К каждому костюму сделали еще восемь вариаций. Костюм Агилара состоит из 6 тысяч бусин, сшитых вручную.

4. Во время съемок на Мальте начался водяной смерч, который повредил часть декораций.

5. Режиссер картины Джастин Курзель настаивал на максимальной реалистичности, поэтому 90% трюков главные актеры исполняли сами.

Смотрите фильм «Кредо убийцы» на канале 2+2 в воскресенье, 05 декабря, в 19:55.

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