"История рыцаря" – приключенческий фильм для вечера субботы

К слову, в фильме также присутствует множество анахронизмов – элементов других эпох, намеренно перенесенных создателями в средневековую картинку. К примеру, накануне одного из первых сражений киноленты все зрители синхронно выбивают ритм знаменитого хита We Will Rock You (напомним, что события в кинокартине происходят в ХIV веке). В ходе фильма можно также услышать знаменитые песни We Are the Champions, Golden Years, The Boys are Back in Town и другие.

