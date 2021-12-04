"История рыцаря" – приключенческий фильм для вечера субботы

Эксклюзив 4 декабря 2021 04:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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"История рыцаря" – приключенческий фильм для вечера субботы
пресс-служба канала НЛО TV

Приключенческие фильмы открывают перед зрителем захватывающий мир. В нем авантюризм, мужество и стремление к целям соединяются в одну увлекательную историю.

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К слову, как раз такую нам демонстрирует кинолента «История рыцаря». Ее уже в эту субботу, в 21:00, покажет канал НЛО TV. В этом кино элементы приключения соединились с нотками комедии и романтики, что сделало его еще более ярким и интересным.

"История рыцаря" – приключенческий фильм для вечера субботы / пресс-служба канала НЛО TV

Фильм «История рыцаря» переносит нас в эпоху Средневековья, когда рыцарские турниры стали популярной забавой и для дворян, и для простолюдинов. Участвовать в этих состязаниях могли только люди благородных кровей. Одним из таких был сэр Эктор – рыцарь, одержавший немало славных побед. Но на одном из турниров он получает серьезное ранение. Дворянину удается покинуть поле боя в перерыве накануне финальной схватки. Однако внезапно сэр Эктор умирает в присутствии собственных слуг. Воспользовавшись непредвиденными обстоятельствами, его оруженосец – крестьянский сын Уильям Тэтчер – решает пойти на обман и выступить в финале турнира вместо хозяина. В этом ему помогают еще двое слуг – Роланд и Уот. Последние мечтают получить свою долю из выигрыша. Однако для Уильяма этот бой означает гораздо больше. Кажется, этого момента парень ждал всю жизнь.

"История рыцаря" – приключенческий фильм для вечера субботы / пресс-служба канала НЛО TV

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Вскоре Уильяму, присвоившему доспехи и оружие умершего господина, действительно удается одержать победу, после чего парня посещает занятная идея. Он вспоминает, что ровно через месяц в Руане состоится крупный турнир. В нем есть шанс завоевать намного большую награду, а кроме того, заполучить славу и богатство. Потому Тэтчер уговаривает Роланда и Уота сохранить деньги, а вскоре изменяет собственную родословную и превращается в сэра Ульриха фон Лихтенштайна. Под новым именем оруженосец собирается продемонстрировать отвагу и «дотянуться до звезд». Но путь к славе не так прост, как кажется. Потому впереди главного героя ждет множество непредсказуемых ситуаций и опаснейших схваток.

"История рыцаря" – приключенческий фильм для вечера субботы / пресс-служба канала НЛО TV

Режиссером киноленты «История рыцаря» стал американец Брайан Хелгеленд. К слову, на съемках этому творческому человеку пришлось нелегко. Дело в том, что во время демонстрации рыцарского приема Хит Леджер, исполнитель главной роли, случайно выбил Хелгеленду один из передних зубов. Только представьте, прошло несколько месяцев, прежде чем травма режиссера смогла зажить, настолько она была серьезной.

"История рыцаря" – приключенческий фильм для вечера субботы / пресс-служба канала НЛО TV

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Еще один интересный факт относительно съемок фильма касается копий, на создание которых было затрачено много усилий. Ведь Хелгеленд хотел, чтобы действия в кинокартине выглядели максимально эффектно. Так, по задумке режиссера копья соперников при ударе должны были разлетаться на щепки. А потому дизайнерам, создававшим реквизит, пришлось проявить изобретательность. Они решили сделать копья пустыми внутри. А кроме того, поместить в них дополнительные осколки древесины и… сухую лапшу. Ведь последняя в кадре выглядит точно, как щепки. Что ж, стоит отметить, получилось весьма убедительно.

История рыцаря / пресс-служба канала НЛО TV

К слову, в фильме также присутствует множество анахронизмов – элементов других эпох, намеренно перенесенных создателями в средневековую картинку. К примеру, накануне одного из первых сражений киноленты все зрители синхронно выбивают ритм знаменитого хита We Will Rock You (напомним, что события в кинокартине происходят в ХIV веке). В ходе фильма можно также услышать знаменитые песни We Are the Champions, Golden Years, The Boys are Back in Town и другие.

Интересно, что в одном из своих интервью Брайан Хелгеленд отмечал, что задействовал в фильме популярные композиции с целью показать современной аудитории, какие чувства в Средневековье испытывали люди, слыша свою музыку.

Смотрите фильм «История рыцаря» уже в эту субботу, 4 декабря, в 21:00 на канале НЛО TV.

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