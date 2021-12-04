ТОП-5 фактов о фильме "Бесславные ублюдки"
5 декабря на канале 2+2 покажут военный приключенческий фильм «Бесславные ублюдки», самую провокационную картину Квентина Тарантино. Главные роли исполнили звезды Голливуда – Брэд Питт, Майк Майерс, Элай Рот.
1. Идея снять военный фильм родилась у Тарантино в начале 2000-х. Режиссер писал сценарий больше семи лет. По словам Тарантино, он «дорожил каждой страницей сценария, из-за чего сюжет рос и расширялся». Премьера картины состоялась в 2009 году.
2. После премьеры сценарий фильма был опубликован, как отдельная книга. К слову, историю перевели на несколько языков.
3. Ди Каприо предлагали сыграть роль Ганса Ланды, главного антагониста фильма. Но позже Тарантино решил, что стоит поискать более возрастного актера. В итоге роль досталась почти неизвестному на тот момент австрийцу Кристофу Вальцу.
4. Часть фильма снимали и монтировали на киностудии Babelsberg Studio в Потсдаме и в маленьком городке Бад-Шандау в Германии. Актер Элай Рот рассказывал, что во время съемок сцены поджога кинотеатра, здание чуть не сгорело от высокой температуры. Вместо запланированных 400°C, температура огня достигала 1200°C.
5. Чтобы добиться реалистичности в сцене с удушением, Квентин Тарантино пошел на радикальный ход и решил, что нужно по-настоящему душить Диану Крюгер. Актер Кристоф Вальц отказался от затеи, поэтому режиссеру пришлось собственными руками душить актрису в кадре. Во время съемок Крюгер даже потеряла сознание! В финальный монтаж попал дубль именно с руками Тарантино на шее Дианы.
Смотрите фильм «Бесславные ублюдки» в воскресенье, 5 декабря, в 22:00 на телеканале 2+2.