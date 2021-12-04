5 декабря на канале 2+2 покажут военный приключенческий фильм «Бесславные ублюдки», самую провокационную картину Квентина Тарантино. Главные роли исполнили звезды Голливуда – Брэд Питт, Майк Майерс, Элай Рот.

Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат. TV.UA собрал самые любопытные факты о фильме.

ТОП-5 фактов о фильме "Бесславные ублюдки" / пресс-служба канала 2+2

1. Идея снять военный фильм родилась у Тарантино в начале 2000-х. Режиссер писал сценарий больше семи лет. По словам Тарантино, он «дорожил каждой страницей сценария, из-за чего сюжет рос и расширялся». Премьера картины состоялась в 2009 году.

2. После премьеры сценарий фильма был опубликован, как отдельная книга. К слову, историю перевели на несколько языков.

3. Ди Каприо предлагали сыграть роль Ганса Ланды, главного антагониста фильма. Но позже Тарантино решил, что стоит поискать более возрастного актера. В итоге роль досталась почти неизвестному на тот момент австрийцу Кристофу Вальцу.

ТОП-5 фактов о фильме "Бесславные ублюдки" / пресс-служба канала 2+2

4. Часть фильма снимали и монтировали на киностудии Babelsberg Studio в Потсдаме и в маленьком городке Бад-Шандау в Германии. Актер Элай Рот рассказывал, что во время съемок сцены поджога кинотеатра, здание чуть не сгорело от высокой температуры. Вместо запланированных 400°C, температура огня достигала 1200°C.

5. Чтобы добиться реалистичности в сцене с удушением, Квентин Тарантино пошел на радикальный ход и решил, что нужно по-настоящему душить Диану Крюгер. Актер Кристоф Вальц отказался от затеи, поэтому режиссеру пришлось собственными руками душить актрису в кадре. Во время съемок Крюгер даже потеряла сознание! В финальный монтаж попал дубль именно с руками Тарантино на шее Дианы.

Смотрите фильм «Бесславные ублюдки» в воскресенье, 5 декабря, в 22:00 на телеканале 2+2.