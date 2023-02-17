Стався синхрон: Тарас Цимбалюк розповів про нові стосунки

Минулої суботи у проєкті СТБ «Як ти?» з Григорієм Решетником відверто про особисте розповів український актор кіно і телебачення – Тарас Цимбалюк.

Про закоханість та стосунки з бізнесвумен, рестораторкою та ексучасницею реаліті «Холостяк» Світланою Готочкіною – у великому ексклюзивному інтерв’ю та матеріалі.

Влітку 2022 року стало відомо, що Тарас Цимбалюк розлучився зі своєю дружиною – візажисткою Тіною Антоненко. Після цього чоловік тривалий час не коментував особисте життя. Тоді актор присвятив себе допомозі збройним силам України, спорту та зйомкам у кіно.

Проте нещодавно у стрічці Цимбалюка почала з’являтися таємна білявка, з якою чоловік все частіше проводив час. Незабаром двоє оголосили про стосунки.

В ексклюзивному інтерв’ю для «Як ти?» Цимбалюк поділився, що їхні зі Світланою думки та мрії щодо майбутнього багато в чому збігаються.

Я взагалі не бачу сенсу без стосунків і сім’ї у своєму житті. Ти повинен заради когось жити. Хтось повинен жити заради тебе, – пояснив Тарас. – Я не загадував, що найближчим часом може відбутись така внутрішня приємна трансформація. Що когось зустріну, і ця людина співпаде, як пазл. Тому це приємно.

Знайомство актора з Готочкіною відбулось в соціальній мережі завдяки подрузі.

Настя прийшла до мене на виставу, зняла сторі, і Свєта на це відреагувала. Ми почали переписуватись. Полайкали одне одному фотки. А найголовніше сталось десь через 3 дні. Свєта тоді була в Польщі. Ми зідзвонились по WhatsApp. Ніхто нічого не очікував від цього дзвінка. Проговорили 4 години… Ми ржали, як коні. У нас стався синхрон в почутті гумору, нам цікаво було дізнатись одне про одного хоч щось. Свєтуся дуже ініціативна. У неї є харизма, яка, звичайно, притягує мене, – розповів Тарас.

Разом пара вже 5 місяців. Актор зізнався, що перша зустріч змусила його, дорослого чоловіка, хвилюватись, наче хлопчика: «Перший місяць ми взагалі не бачились, лише спілкувались. А потім була дуже цікава перша зустріч. Так, я бачив фотографії Свєти, ми зідзвонювались по відео, але в житті вона виглядає трошки інакше. Перші моменти сканували один одного, вивчали. Були переживання… взяти за руку… Ми спілкувались досить сміливо дистанційно, а зустрілись – і складно було слова підібрати. В цьому був свій шарм і кайф. Я взагалі ніколи ні з ким не знайомився дистанційно. Архаїчний в цьому плані. Але щось в цьому є, звичайно. Зрозумів, що закохався, мабуть, після нашої першої телефонної розмови».