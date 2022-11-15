Тарас Цимбалюк згадав, як намагався «пробитись» у студентські роки
15 ноября 2022 11:40
Актор Тарас Цимбалюк
Пресслужба Нового каналу
Актор серіалу «Полкан» на Новому каналі Тарас Цимбалюк згадав про початок кар’єри.
Читайте такожОлена-Крістіна Лебідь розповіла, за якими маячками можна розпізнати шахрайську схему зі списання коштів з рахункуНе всім легко дається початок кар’єрного шляху. Комусь щастить, а комусь доводиться «гризти землю» та стукати у всі двері. Є й такі, хто задіюють усі можливі методи. Так було колись на старті кар’єри в актора серіалу «Полкан» (Новий канал) Тараса Цимбалюка.
Я максимально «включився» на третьому курсі. Розумів, що закінчу акторський факультет вишу, а жодних зрушень немає, – поділився думками Цимбалюк в YouTube-проєкті «Знайомі обличчя». – Пам'ятаю, були «вкиди» про те, що на наші покази ходитимуть продюсери, кастинг-директори, режисери й кликатимуть до себе в театри. Звісно, це неправда. Ніхто цього не робить. Тоді не було такої сили інтернету, як зараз, тому ми просто ходили й діставали старшокурсників: «Є проби? Що ви робите?»
Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу
Пам’ятаю, йдуть дівчата по коридору й говорять, що їдуть на проби. Я їх запитав: «А куди ви?» Вони сказали, що їх покликали. Поїхав з ними, – згадує актор. – Виявилося, що кастинг взагалі лише для дівчат-моделей. Я ж там одразу: «А можна ви мене просто в базу сфотографуєте?» Адже просився всюди, у всі бази. Навіть ходив по подіуму на показах дизайнерів. У масовці знімався. Рік працював кальянником. Різне було.
Нагадаємо,