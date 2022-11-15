Тарас Цимбалюк згадав, як намагався «пробитись» у студентські роки

15 ноября 2022 11:40 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Тарас Цимбалюк згадав, як намагався «пробитись» у студентські роки
Актор Тарас Цимбалюк
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Полкан» на Новому каналі Тарас Цимбалюк згадав про початок кар’єри.

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Не всім легко дається початок кар’єрного шляху. Комусь щастить, а комусь доводиться «гризти землю» та стукати у всі двері. Є й такі, хто задіюють усі можливі методи. Так було колись на старті кар’єри в актора серіалу «Полкан» (Новий канал) Тараса Цимбалюка.

Я максимально «включився» на третьому курсі. Розумів, що закінчу акторський факультет вишу, а жодних зрушень немає, – поділився думками Цимбалюк в YouTube-проєкті «Знайомі обличчя». – Пам'ятаю, були «вкиди» про те, що на наші покази ходитимуть продюсери, кастинг-директори, режисери й кликатимуть до себе в театри. Звісно, це неправда. Ніхто цього не робить. Тоді не було такої сили інтернету, як зараз, тому ми просто ходили й діставали старшокурсників: «Є проби? Що ви робите?»

Актор Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

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Якось у Тараса Цимбалюка навіть сталася курйозна ситуація зі старшокурсниками та кастингом.

Пам’ятаю, йдуть дівчата по коридору й говорять, що їдуть на проби. Я їх запитав: «А куди ви?» Вони сказали, що їх покликали. Поїхав з ними, – згадує актор. – Виявилося, що кастинг взагалі лише для дівчат-моделей. Я ж там одразу: «А можна ви мене просто в базу сфотографуєте?» Адже просився всюди, у всі бази. Навіть ходив по подіуму на показах дизайнерів. У масовці знімався. Рік працював кальянником. Різне було.

Нагадаємо, 

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