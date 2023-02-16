«Він готує, вона керує»: ТЕТ покаже найемоційніше сімейне шоу
У весняному сезоні телеканалу ТЕТ покажуть прем’єру нового шоу «Він готує, вона керує».
Ще одна неймовірна премʼєра на ТЕТ задовольнить кулінарний інтерес глядачів, а також заінтригує цікавим змаганням. Шоу буде не просто про готування, а ще й продемонструє різність «мов» кохання та вміння говорити та слухати у стосунках. Творці зібрали найяскравіших героїв, які покажуть усій країні свої сімейні правила та традиції.
Це шоу стане чудовим способом провести вечір і побачити різні стосунки (та зрозуміти, що твої ще нормальні). Вболівайте за улюблену пару та насолоджуйтеся чудовим гумором у кожному випуску. Як ви зрозуміли, готувати буде Він, а керувати м Вона, – поділилася Оля Полякова, співачка та ведуча нового шоу на ТЕТ.
Не пропустіть премʼєру нового шоу про кулінарію стосунків «Він готує, вона керує» – з 20 березня о 18:00 на телеканалі ТЕТ!
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