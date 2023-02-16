«Він готує, вона керує»: ТЕТ покаже найемоційніше сімейне шоу

У весняному сезоні телеканалу ТЕТ покажуть прем’єру нового шоу «Він готує, вона керує».

З 20 березня о 18:00 у новому сезоні телеканал ТЕТ показуватиме шоу про випробування стосунків кухнею «Він готує, вона керує». Зіркові ведучі шоу Оля Полякова та Влад Міцкевич перевірять пари на витримку та сумісність, влаштувавши випробування готуванням.

Ще одна неймовірна премʼєра на ТЕТ задовольнить кулінарний інтерес глядачів, а також заінтригує цікавим змаганням. Шоу буде не просто про готування, а ще й продемонструє різність «мов» кохання та вміння говорити та слухати у стосунках. Творці зібрали найяскравіших героїв, які покажуть усій країні свої сімейні правила та традиції.

Це шоу стане чудовим способом провести вечір і побачити різні стосунки (та зрозуміти, що твої ще нормальні). Вболівайте за улюблену пару та насолоджуйтеся чудовим гумором у кожному випуску. Як ви зрозуміли, готувати буде Він, а керувати м Вона, – поділилася Оля Полякова, співачка та ведуча нового шоу на ТЕТ.

«Він готує, вона керує» – захопливе шоу про стосунки та готування. Пари-учасники розділяться, та чоловіки готуватимуть страву, яку не знатимуть, поки жінки переказуватимуть рецепт своїми словами. Та пара, яка найкраще впорається з готуванням і керуванням, переможе та отримає 25 тисяч гривень. Усе відбуватиметься під пильним наглядом харизматичних експертів у стосунках і кулінарії – Олею Поляковою та Владом Міцкевичем, які коментуватимуть готування та даватимуть поради.

Не пропустіть премʼєру нового шоу про кулінарію стосунків «Він готує, вона керує» – з 20 березня о 18:00 на телеканалі ТЕТ!

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