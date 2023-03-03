Елементи R'n'B та грува у новому синглі співачки YAROSA під назвою «Tell me why»

Співачка YAROSA BURNOS презентує нову англомовну пісню «Tell me why». У свіжій композиції артистка поєднує елементи R'n'B та грува з яскравим відтінком поп-музики.

Разом із синглом співачка презентує mood-відео, яке передає атмосферу чуттєвості та емоційності жінки . Як і в інших відеороботах YAROSA BURNOS, за ідею відео, образи, костюми відповідала сама співачка.

Yarosa Burnos з'являється в кадрі у трьох різних образах, що підкреслюють жіночність та креативність артистки. Один із образів - це ексклюзивний костюм ручної роботи, на якому є розпис тексту пісні.

Коли тиша між двома супроводжується напругою. Коли кожен знає, що інший знає, але не наважується першим на діалог. Як кажуть: від любові до ненависті один крок. Так і в даній пісні є всі відтінки переживань. Ніжність, пристрасть, самотність, злість, безвихідність, рішучість… Кохання – як американські гірки. В стосунках ми пізнаємо самих себе та свої емоції. Стосунки не можуть бути ідеального формату. Ось і пісня видалась трішки неформатною. Це не про структуру «куплет-приспів». Це про психічну напругу, зміни настрою, внутрішній конфлікт… Це про потік свідомості. Про жінку, – розповідає про що саме пісня співачка.

Співачка YAROSA / Пресслужба

В подальших планах співачки YAROSA BURNOS випускати трек як українською мовою, так і англійською. А зі своїм денс-шоу виступати не тільки в Україні, а також в різних країнах Європи.

Я не можу визначитися, що я люблю більше – музику чи танці, тому я їх поєдную у своїй творчості. Так само я не можу визначитися – якою мовою писати пісні. Сьогодні я презентую трек англійською, а якою мовою буде наступний – це вже залежить від натхнення, – ділиться YAROSA BURNOS.

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