Влад Міцкевич присвятив Олі Поляковій нову пісню: «Був би щасливий бути з нею в стосунках»

Нещодавно скандальний репер та блогер MITSKEVYCH виклав у мережу відео, де він викидає у вікно жіноче взуття і стверджує про свій роман із Олею Поляковою.

З відомою співачкою вже більше року блогера Влада Міцкевича поєднували близькі дружні та творчі стосунки – разом вони вели кулінарне шоу «Він готує, вона керує», а також створювали контент для соціальних мереж. Тому їхні підписники були досить здивовані таким розвитком подій.

Проте вже через декілька годин MITSKEVYCH видалив усі відео, а вранці вибачився перед артисткою.

У нас з Олею та її командою стались певні робочі непорозуміння, – сказав той. – Я випив і вирішив таким чином «помститися». Не найкраща ідея і не той вчинок, яким я пишаюсь. Але вже сталося, як сталося.

Влад Міцкевич / Пресслужба

Артист зізнається, що між ними з Поляковою завжди була іскра, хоча ніколи не було стосунків.

Ми відчували на одній хвилі, створювали щось разом, у нас багато спільного. Чи відчуваю я щось до Олі? Так, я захоплююсь цією жінкою і, якщо чесно, я був би щасливий бути з нею в стосунках. Вона – неймовірна і дуже глибока людина, – каже Влад.

Сьогодні у мережі з'явився відеокліп MITSKEVYCH під промовистою назвою «Королева». Адже після успіху шоу «Королева Ночі» 2018 року саме Оля Полякова отримала статус негласної Королеви українського шоу-бізнесу.

Сам Міцкевич офіційно не пов'язує новий трек із персоною Олі Полякової, але, судячи з його коментарів, ця пісня – для неї і про неї.

«Королева» – це пісня-присвячення людині, якою я захоплююсь як жінкою. Яку я хочу бачити у своєму житті, з якою я хочу бути поряд. І я вважаю, що кожна людина, яка зробила помилку, має право на те, щоб її пробачили.