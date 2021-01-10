Жена DZIDZIO впечатлила роскошными формами на пляже в Доминикане ‒ фото

10 января 2021 14:07 Катерина Даниленко
Жена DZIDZIO впечатлила роскошными формами на пляже в Доминикане ‒ фото
DZIDZIO с женой Ярославой
социальная сеть Instagram

Супруга DZIDZIO Ярослава Хома, с которой он редко появляется на совместных снимках, похвасталась отдыхом в теплых краях.

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Певица предпочла ловить лучи солнца на острове Саона, что в Доминиканской Республике. Сама или с мужем она отправилась в отпуск, пока неизвестно.

В своем Instagram SLAVIA опубликовала горячие снимки в желтом бикини. Девушка позирует лежа в воде, демонстрируя аппетитную фигуру. Дополняют ее сексуальный образ солнцезащитные очки. Длинные волосы она распустила и отказалась от макияжа.

Я довіряю життю. Я в потоці життя… Заряджаюся Карибським сонечком і ромом,
‒ написала артистка.

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Фолловеры пришли в восторг не только от захватывающих дух видов, но и оценили фигуру знаменитости: «Русалка», «Очень красивая», «А где же муж?», «Фигура ‒ огонь!», «Михаилу повезло с женой», «Прекрасного вам отдыха! Вы замечательная».

Напомним,

 

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