Жена DZIDZIO впечатлила роскошными формами на пляже в Доминикане ‒ фото
Супруга DZIDZIO Ярослава Хома, с которой он редко появляется на совместных снимках, похвасталась отдыхом в теплых краях.
В своем Instagram SLAVIA опубликовала горячие снимки в желтом бикини. Девушка позирует лежа в воде, демонстрируя аппетитную фигуру. Дополняют ее сексуальный образ солнцезащитные очки. Длинные волосы она распустила и отказалась от макияжа.
Я довіряю життю. Я в потоці життя… Заряджаюся Карибським сонечком і ромом,‒ написала артистка.
Напомним,