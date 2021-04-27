Злата Огневич рассказала, какая врачебная ошибка едва не разрушила ее карьеру

Певица Злата Огневич рассказала, как врачебная ошибка едва не поставила крест на ее карьере и кто помог певице спасти собственную самооценку.

Певица Злата Огневич признается – в детстве родители воспитывали ее достаточно строго. Особенно отец, ведь он военный.

Но, если отцу было сложно проявлять любовь к дочери, мама певицы всегда знала, как поддержать ее.

Папа мой с годами сделался более демократичным. Сейчас он мне говорит: «Ты у меня самая лучшая, самая красивая». А в школьные годы, да, правда, мне этого не хватало, но мама это дополняла. Она всегда говорила, что я ее красавица, что она меня очень сильно любит, что у меня все получится. Даже когда были сложные ситуации, – поделилась певица Злата Огневич в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

А такие ситуации были – убеждает артистка и делится одной из таких историй.

Я готовилась к поступлению в музыкальный институт им. Глиера в Киеве и так увлеклась тренировками, что потеряла голос. Поехала в Симферополь к фониатру, она посмотрела на мои связки и сказала: «Забудь вообще, что ты когда-то пела». Но мама тогда меня удивила, сказала: «Нет, ты все равно поедешь и поступишь в этот институт – все будет так, как ты хотела, – рассказала артистка.

Оказалось, что Злате вовсе не стоило сразу ставить крест на карьере! Но подрывали уверенность певицы в себе и ее поклонники.

Я встречалась с парнем, а когда мы расставались, он наговорил мне кучу обидных слов о том, какая я некрасивая, что у меня нет таланта, у меня ужасная фигура. Сказал, что после него со мной вообще никто не будет встречаться. Тогда мне было 22 года и после этого я очень закомплексовала, закрылась в себе, – призналась Злата. – Конечно, потом я обратилась к психотерапевту, просто для того, чтобы познать себя глубже.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним,