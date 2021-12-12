Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 6 выпуск смотреть онлайн (эфир от 12.12.2021)

12 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 6 выпуск смотреть онлайн (эфир от 12.12.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2021)
пресс-служба канала Украина

12 декабря на канале 1+1 и на сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон. 6 выпуск 2 сезона программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 6 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: зрители увидят завершающий выпуск второго сезона «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим». В нем телеведущий испытает на себе экстремальные оздоровительные процедуры при помощи пчёл и встретится с владельцем уникального ретро-киоска, в котором продают напитки «из детства».

6 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон смотрите 12 декабря в 17:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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