Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 4 выпуск смотреть онлайн (эфир от 28.11.2021)
28 ноября 2021 09:10
Юлия Туренко
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 28.11.2021)
пресс-служба канала 1+1
28 ноября на канале 1+1 и на сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон. 4 выпуск 2 сезона программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 4 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон
: телеведущий отправится в самые отдаленные уголки Карпатских гор и встретится с людьми, которые утверждают, что невероятным образом умеют использовать энергию природы - мольфарами. Карпатские горы издавна славятся особой энергетической силой, именно поэтому большинство украинских мольфаров живут здесь. Телеведущий с командой побывает в Музее магии и познакомится с хранителями магических атрибутов. Дмитрий узнает, как и для чего люди, которые называют себя могущественными колдунами Карпат используют громовицы, громовой чепец, мольфу и другие предметы.
4 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон смотрите 28 ноября в 17:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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