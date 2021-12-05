Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 5 выпуск смотреть онлайн (эфир от 05.12.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
пресс-служба канала 1+1
5 декабря на канале 1+1 и на сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон. 5 выпуск 2 сезона программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.
Смотрите в 5 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: Телеведущий выяснит, почему именно в Карпатских горах рождаются сильные прорицатели и мольфары, и что нужно сделать, чтобы стать их последователем. Разобраться в этом ему поможет одна из последних украинских мольфарок – Мария. У нее в гостях Дмитрий попробует необычный напиток по местному рецепту – кофе со сметаной и узнает секрет спасительного оберега, который сможет сделать каждый зритель.