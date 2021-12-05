Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 5 выпуск смотреть онлайн (эфир от 05.12.2021)

5 декабря 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон 5 выпуск смотреть онлайн (эфир от 05.12.2021)
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
пресс-служба канала 1+1

5 декабря на канале 1+1 и на сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон. 5 выпуск 2 сезона программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн на TV.UA.

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Смотрите в 5 выпуске программы Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон: Телеведущий выяснит, почему именно в Карпатских горах рождаются сильные прорицатели и мольфары, и что нужно сделать, чтобы стать их последователем. Разобраться в этом ему поможет одна из последних украинских мольфарок – Мария. У нее в гостях Дмитрий попробует необычный напиток по местному рецепту – кофе со сметаной и узнает секрет спасительного оберега, который сможет сделать каждый зритель.

5 выпуск тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим 2 сезон смотрите в 17:30 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мандруй Україною з Дмитром Комаровим смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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