МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Робота

18 декабря 2021 22:06 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Робота
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Робота
пресс-служба канала Украина

18 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Робота – читайте подробности в нашем материале.

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18 декабря на канале Украина в эфир вышел 9 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА. На сцене выступила шестерка участников: противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр и высокотехнологичный Робот.

Участники выступали по парам. Один из участников пары должен был рассекретить свое лицо. Первая дуэль была между Роботом и Мухомором.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Робот.

Сегодня интрига была раскрыта. За образом Робота скрывалась актриса Даша Трегубова.

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