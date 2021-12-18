МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Котика
18 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Котика – читайте подробности в нашем материале.
Участники выступали по парам. Один из участников пары должен был рассекретить свое лицо. Третья дуэль была между Котиком и Скандалом.
После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Котик.
Сегодня интрига была раскрыта. За образом Котика скрывался певец Петя Черный.