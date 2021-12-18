МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Тигра

18 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 9 выпуск гипершоу МАСКА. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Тигра – читайте подробности в нашем материале.

18 декабря на канале Украина в эфир вышел 9 выпуск 2 сезона грандиозного гипершоу МАСКА . На сцене выступила шестерка участников: противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор, бунтарь Котик, фантастический белый Тигр и высокотехнологичный Робот.

Участники выступали по парам. Один из участников пары должен был рассекретить свое лицо. Вторая дуэль была между Тигром и Жирафой.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, где было решено, что из этих участников покинет шоу в 9 выпуске и раскроет свою личность Тигр.

Сегодня интрига была раскрыта. За образом Тигра скрывался музыкант Сергей Бабкин.