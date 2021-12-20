Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск от 21.12.2021

20 декабря 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 15 выпуск от 21.12.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 15 выпуск от 21.12.2021
пресс-служба Нового канала

21 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск проекта Эксы-3. 15 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 15 выпуске проекта Эксы-3: Вот и финал! В 15-м эпизоде проекта, наконец, узнаем имя пары – победителя. Но перед этим эксов ждет главное заключительное испытание. Финалисты Алена и Геворг, и Аня и Август испытают свои чувства, доверие и силу общего духа высотой! Кому удастся выполнить задание, находясь в 30 метрах над землей, а кого одолеет паника? Кто победит в третьем сезоне реалити «Эксы»?

15 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 21 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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