Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск от 14.12.2021

14 декабря 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 14 выпуск от 14.12.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 14 выпуск от 14.12.2021
пресс-служба Нового канала

14 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 выпуск проекта Эксы-3. 14 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 14 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников совершенно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть – в паре или отдельно. В 14-м, предпоследнем, выпуске проекта в эксы приедут гости. Каждая пара встретит близких и даже пройдет с ними испытания. По результатам недели одна пара покинет проект. Кому родные помогут пройти в финал и побороться за победу в реалити, а кто, наоборот, заберет участников домой в шаге от финального испытания?

14 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 14 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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