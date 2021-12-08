Эксы 3 сезон 13 выпуск: кто покинул шоу 07.12.2021

Эксы-3: кто покинул шоу в 13 выпуске от 07.12.2021

7 декабря ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 13 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 13 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 07.12.2021 – читайте на сайте TV.UA.

13-я неделя реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы-3» была посвящена правде и откровенности в отношениях. Пары «на чистоту» рассмотрели все страхи настоящего, прошлого и будущего.

Фишка недели – игра «Мафия». Мы с командой подумали, что это будет интересная активность для наших пар, – говорит ведущий Александр Педан. – Сначала все участники по одному заполнили специальные «Соглашения с совестью», которые помогли нам определить Мафию. Было очень интересно, кто из эксов готов вредить другим участникам, лишь бы остаться на проекте. Эта игра должна была показать, кто может быть не тем, за кого себя выдает.

Эксы-3: кто покинул шоу в 13 выпуске от 07.12.2021 / пресс-служба Нового канала

Церемония выгона в этом выпуске была особенной не только тем, что участники пытались разоблачить Мафию (что им не удалось), но и тем, что в номинацию попали не две пары, а только одна. На тринадцатой неделе с реалити простились Илона и Егор.

Важный вопрос, с которым мы пришли – это жить или не жить вместе. Преодолев все испытания, все-таки смогли начать совместную жизнь и создать нашу маленькую семью, – рассказывает Илона. – После всех недель мы делали выводы. Теперь в сексе доминирует Егор, и это отлично для меня как для женщины. Бюджет тоже на нем. Меня это устраивает, потому что снимает бремя ответственности. Доверяю ему и дочь Сашу. У них отличные отношения. Малышка называет его Агорка. Сейчас мы готовимся к капитальному ремонту. Егорушка пишет музыку и выступает с группой. Помог провести мой первый творческий вечер. А я посвящаю ему свои картины. Поняла, что должна отвечать за наше эмоциональное здоровье. Проект научил меня сглаживать углы. В «Эксах» мы проиграли деньги, но выиграли любовь.

Илона и Егор / пресс-служба Нового канала

Напомним,