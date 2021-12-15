Эксы 3 сезон 14 выпуск: кто покинул шоу 14.12.2021
14 декабря ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 14 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 14.12.2021 – читайте на сайте TV.UA.
Мы пригласили в реалити родню участников, и они все вместе проходили испытания эпизода. Это был далеко не обычный семейный уик-энд, – рассказывает ведущий Александр Педан.
По итогам недели, лучшими были Аня и Август. Они стали первыми финалистами проекта.
В зону риска попали Влад и Наталья и Геворг и Алена, – говорит ведущая Наталья Ежова. – Обе пары достойно прошли задание эпизода, но нужно было смотреть на общую картинку их отношений. Мы с Александром Педаном решили дать еще один шанс Алене и Геворгу, которые так и не решили до конца все свои вопросы, поэтому остались в «Эксах» на последнюю неделю. Они – вторые финалисты, а Наталья и Влад покинули реалити в шаге от финала.
После проекта романтические отношения Влада и Натальи закончились. Но общение продолжается!
Мое доверие к Владу исчезло, поэтому с моей стороны отношения закончились. Он этого принять не может и держит меня, – говорит Наталья Пастернак. – Мы стараемся продолжать нормальное общение, поскольку родные друг другу люди, но что касается меня, романтических отношений нет. Мы жили вместе, но сейчас Влад нашел себе жилье и планирует переезжать. После проекта я стала больше любить, ценить и уважать себя. Влада проект тоже круто изменил: он нашел работу, потом перешел на другое место, активно ищет себя. Благодаря реалити понял, в каком направлении ему двигаться и чего он действительно хочет. К сожалению, мое недоверие к нему из-за измены никуда не исчезает и не исчезнет. Как пройти этот этап, пока не знаю. Но мы с ним недавно сели, поговорили, и я поняла, что более родного мне человека, наверное, нет. Ни с кем не могу поговорить так, как с ним. Сейчас максимально стараюсь сохранить эти дружеские отношения.
Напомним,