Эксы 3 сезон 14 выпуск: кто покинул шоу 14.12.2021 Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Эксы-3: кто покинул шоу в 14 выпуске от 14.12.2021 пресс-служба Нового канала

14 декабря ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 14 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 14.12.2021 – читайте на сайте TV.UA.