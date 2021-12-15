Эксы 3 сезон 14 выпуск: кто покинул шоу 14.12.2021

15 декабря 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Эксы 3 сезон 14 выпуск: кто покинул шоу 14.12.2021
Эксы-3: кто покинул шоу в 14 выпуске от 14.12.2021
пресс-служба Нового канала

14 декабря ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 14 выпуск реалити Эксы-3. Кто покинул проект в 14 выпуске 3 сезона шоу Эксы от 14.12.2021 – читайте на сайте TV.UA.

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Реалити об отношениях «Эксы-3», которое каждый вторник показывает Новый канал, выходит на финишную прямую. Предпоследнюю неделю на проекте посвятили страху, что близкие повлияют на отношения пар. Поскольку тема важная, то и разбирались в ней эксы не сами, а с близкими им людьми.

Мы пригласили в реалити родню участников, и они все вместе проходили испытания эпизода. Это был далеко не обычный семейный уик-энд, – рассказывает ведущий Александр Педан.

Эксы 3 сезон ведущий Александр Педан / пресс-служба Нового канала

По итогам недели, лучшими были Аня и Август. Они стали первыми финалистами проекта.

В зону риска попали Влад и Наталья и Геворг и Алена, – говорит ведущая Наталья Ежова. – Обе пары достойно прошли задание эпизода, но нужно было смотреть на общую картинку их отношений. Мы с Александром Педаном решили дать еще один шанс Алене и Геворгу, которые так и не решили до конца все свои вопросы, поэтому остались в «Эксах» на последнюю неделю. Они – вторые финалисты, а Наталья и Влад покинули реалити в шаге от финала.

Эксы-3: кто покинул шоу в 14 выпуске от 14.12.2021 / пресс-служба Нового канала

После проекта романтические отношения Влада и Натальи закончились. Но общение продолжается!

Мое доверие к Владу исчезло, поэтому с моей стороны отношения закончились. Он этого принять не может и держит меня, – говорит Наталья Пастернак. – Мы стараемся продолжать нормальное общение, поскольку родные друг другу люди, но что касается меня, романтических отношений нет. Мы жили вместе, но сейчас Влад нашел себе жилье и планирует переезжать. После проекта я стала больше любить, ценить и уважать себя. Влада проект тоже круто изменил: он нашел работу, потом перешел на другое место, активно ищет себя. Благодаря реалити понял, в каком направлении ему двигаться и чего он действительно хочет. К сожалению, мое недоверие к нему из-за измены никуда не исчезает и не исчезнет. Как пройти этот этап, пока не знаю. Но мы с ним недавно сели, поговорили, и я поняла, что более родного мне человека, наверное, нет. Ни с кем не могу поговорить так, как с ним. Сейчас максимально стараюсь сохранить эти дружеские отношения.

Эксы-3: кто покинул шоу в 14 выпуске от 14.12.2021 / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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