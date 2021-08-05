Поклонники Меган Маркл и Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь

5 августа 2021 11:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Поклонники Меган Маркл и Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь
Поклонники Меган Маркл и принца Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь / @sussexroyal

Меган Маркл запустила новую международную инициативу и опубликовала короткий ролик, в котором успела засветиться и ее новорожденная дочь.

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Дочь Меган и принца Гарри Лилибет Диана появилась на свет 4 июня 2021 года. 

Малышка стала одиннадцатой правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт и принца Уильяма.  Примечательно и то, что о беременности Меган и Гарри решили объявить в День святого Валентина. 

Крестить Лилибет будут в Великобритании по всем королевским канонам.

Но до сих пор общественность не видела ни одного снимка новорожденной девочки. В связи с этим поклонники очень внимательно смотрят все публикуемые материалы Меган и Гарри. Некоторые из них и сообщили, что в видео, посвященном сорокалетию актрисы, на секунду появился кадр с Лилибет.

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь / @sussexroyal

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В видео был показан крупный план рабочего стола Меган, на котором стояла тройная фоторамка. Левый кадр разобрать из-за плохого качества не представляется возможным, а вот на центральном и правом можно (хоть и с большим трудом) рассмотреть изображение Гарри, целующего ребенка в лоб, и Меган в обнимку с младенцем.

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь / @sussexroyal

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь / @sussexroyal

Подобных портретов с их сыном Арчи, которому сейчас два с небольшим года, в сети не появлялось.

Многие предположили, что на снимках крошка Лили.

Напомним,

Облако тегов

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