Поклонники Меган Маркл и Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь / @sussexroyal

Меган Маркл запустила новую международную инициативу и опубликовала короткий ролик, в котором успела засветиться и ее новорожденная дочь.

Дочь Меган и принца Гарри Лилибет Диана появилась на свет 4 июня 2021 года.

Малышка стала одиннадцатой правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт и принца Уильяма. Примечательно и то, что о беременности Меган и Гарри решили объявить в День святого Валентина.

Крестить Лилибет будут в Великобритании по всем королевским канонам.

Но до сих пор общественность не видела ни одного снимка новорожденной девочки. В связи с этим поклонники очень внимательно смотрят все публикуемые материалы Меган и Гарри. Некоторые из них и сообщили, что в видео, посвященном сорокалетию актрисы, на секунду появился кадр с Лилибет.

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь / @sussexroyal

В видео был показан крупный план рабочего стола Меган, на котором стояла тройная фоторамка. Левый кадр разобрать из-за плохого качества не представляется возможным, а вот на центральном и правом можно (хоть и с большим трудом) рассмотреть изображение Гарри, целующего ребенка в лоб, и Меган в обнимку с младенцем.

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь / @sussexroyal

Поклонники Меган Маркл и принца Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь / @sussexroyal

Подобных портретов с их сыном Арчи, которому сейчас два с небольшим года, в сети не появлялось.

Многие предположили, что на снимках крошка Лили.

Напомним,