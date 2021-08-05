Поклонники Меган Маркл и Гарри разглядели на видео их новорожденную дочь
Меган Маркл запустила новую международную инициативу и опубликовала короткий ролик, в котором успела засветиться и ее новорожденная дочь.
Малышка стала одиннадцатой правнучкой королевы Великобритании и первой племянницей Кейт и принца Уильяма. Примечательно и то, что о беременности Меган и Гарри решили объявить в День святого Валентина.
Крестить Лилибет будут в Великобритании по всем королевским канонам.
Но до сих пор общественность не видела ни одного снимка новорожденной девочки. В связи с этим поклонники очень внимательно смотрят все публикуемые материалы Меган и Гарри. Некоторые из них и сообщили, что в видео, посвященном сорокалетию актрисы, на секунду появился кадр с Лилибет.
Подобных портретов с их сыном Арчи, которому сейчас два с небольшим года, в сети не появлялось.
Многие предположили, что на снимках крошка Лили.
Напомним,