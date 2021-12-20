Елена Кравец рассказала, как мечтает отпраздновать юбилей
Новый год для Елены Кравец особенный праздник.
В своем недавнем интервью ведущей программы «Светская жизнь» звезда проектов «Вечерний квартал» и «Женский квартал» решила рассказать, как же она планирует отмечать это грандиозное событие.
Я к слову «юбилей» отношусь не очень, у меня какие-то ассоциации, как какой-то ресторан из прошлого. Я очень хочу, чтобы мы смогли собраться все вместе и посидеть, попеть песни под гитару, – рассказала звезда.
Я сейчас загадаю на всю страну, мы ни разу никуда не путешествовали вдвоем. Пожалуйста, муж мой, вдвоем! – сказала Кравец.