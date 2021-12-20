Елена Кравец рассказала, как мечтает отпраздновать юбилей

20 декабря 2021 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Елена Кравец рассказала, как мечтает отпраздновать юбилей
Актриса Елена Кравец
instagram.com/lennykravets

Новый год для Елены Кравец особенный праздник.

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И на то есть своя причина: сразу после боя курантов наступает день рождения Елены Кравец. А в 2022 году актриса вовсе будет отмечать юбилей – 45-летие.

В своем недавнем интервью ведущей программы «Светская жизнь» звезда проектов «Вечерний квартал» и «Женский квартал» решила рассказать, как же она планирует отмечать это грандиозное событие.

Актриса Елена Кравец / instagram.com/lennykravets
Собрать гостей на день рождения Елена планирует вечером 1 января.

Я к слову «юбилей» отношусь не очень, у меня какие-то ассоциации, как какой-то ресторан из прошлого. Я очень хочу, чтобы мы смогли собраться все вместе и посидеть, попеть песни под гитару, – рассказала звезда.

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В 2022 году Елена также будет отмечать 20-ю годовщину свадьбы со своим мужем. Звезда мечтает отметить это событие на отдыхе.

Я сейчас загадаю на всю страну, мы ни разу никуда не путешествовали вдвоем. Пожалуйста, муж мой, вдвоем! – сказала Кравец.

Елена Кравец с мужем и детьми / instagram.com/lennykravets
Напомним, 

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