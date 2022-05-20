Наталія Мосейчук поговорила з дружиною захисника з "Азовсталі": Це шлях від пекла до пекла

Дружина захисника Маріуполя розповіла Наталії Мосейчук про розмову з чоловіком, який і досі перебуває на «Азовсталі».

Війна в Україні триває вже 85-й день. І майже весь цей час увага усіх українців, як і усього світу, прикута до заводу «Азовсталь» у Маріуполі, де лишаються у повній осаді сотні українських захисників. Російські окупанти і вдень і вночі скидають на завод величезні бомби, стріляють і з моря, і з суші різними видам зброї. Днями з «Азовсталі» вийшла майже тисяча українських захисників. Але всі вони поки що знаходяться на окупованій території та чекають на обмін полоненими. Але є ще ті, хто залишився на заводі «Азовсталь». Операція з їх порятунку з боку української влади триває.

Під час марафону «Єдині новини» ведуча 1+1 Наталія Мосейчук та ведучий 2+2 Максим Сухенко поговорили з дружиною одного з захисників Маріуполя, який і досі перебуває на заводі «Азовсталь», з Наталією Зарицькою. Зараз жінка знаходиться у Туреччині, де разом із іншими дружинами українських військових просить допомоги у президента цієї країни Реджепа Ердогана, аби той посприяв у переговорах з росіянами.

Пресслужба каналу 1+1

Наталія Мосейчук запитала, чи вірить турецька сторона в те, що росіянам можна довіряти у такій справі? Чи взагалі може вести путін чесну гру?

Хочу подякувати Туреччині за вже зроблені кроки підтримки Україні. У всі двері, у які стукаємо, нам відчиняють. Вчора відбулися дві важливі зустрічі з радником президента Ердогана та його першим заступником від правлячої партії. Розмова була емоційна, відверта. Разом зі мною плакала і перекладачка, і сам радник. Ми сподіваємося, що матимемо підтримку в тому, що будуть якісь гарантії для наших хлопців на кожному сантиметрі шляху від пекла до пекла, – сказала Наталія Зарицька.

Також Зарицька зауважила, що зараз увага всього світу прикута до найбільшої рани на планеті у 21 столітті – до заводу «Азовсталь» і до бійців у ньому.

Азовсталь/ фото, зроблене захисником Маріуполя Дмитром «Орест» Козацьким

Днями чоловік пані Наталії вийшов на зв’язок, йому дали 10 хвилин інтернету. Захисник зізнався дружині, що виконуватиме наказ командування – рятуватиме своє життя.

Це нелегке рішення для всіх воїнів. Встиг повідомити, що багато його друзів загинуло. За один раз загинуло майже 70 чоловік – коли влучив снаряд і всі хлопці згоріли, – переказала розмову з чоловіком Зарицька. – Сказав, що позавчора був найгірший день в його житті.

Увечері 85-го дня війни заступник командира «Азову» Святослав Паламар вийшов із відеозверненням у соцмережі, у якому повідомив, що командування оборонців Маріуполя залишається на «Азовсталі» – триває військова операція, деталі якої він зауважив, не можна розголошувати.

Заступник командира «Азову» Святослав Паламар

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