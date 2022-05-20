Наталія Мосейчук поговорила з дружиною захисника з "Азовсталі": Це шлях від пекла до пекла
Дружина захисника Маріуполя розповіла Наталії Мосейчук про розмову з чоловіком, який і досі перебуває на «Азовсталі».
Під час марафону «Єдині новини» ведуча 1+1 Наталія Мосейчук та ведучий 2+2 Максим Сухенко поговорили з дружиною одного з захисників Маріуполя, який і досі перебуває на заводі «Азовсталь», з Наталією Зарицькою. Зараз жінка знаходиться у Туреччині, де разом із іншими дружинами українських військових просить допомоги у президента цієї країни Реджепа Ердогана, аби той посприяв у переговорах з росіянами.
Наталія Мосейчук запитала, чи вірить турецька сторона в те, що росіянам можна довіряти у такій справі? Чи взагалі може вести путін чесну гру?
Хочу подякувати Туреччині за вже зроблені кроки підтримки Україні. У всі двері, у які стукаємо, нам відчиняють. Вчора відбулися дві важливі зустрічі з радником президента Ердогана та його першим заступником від правлячої партії. Розмова була емоційна, відверта. Разом зі мною плакала і перекладачка, і сам радник. Ми сподіваємося, що матимемо підтримку в тому, що будуть якісь гарантії для наших хлопців на кожному сантиметрі шляху від пекла до пекла, – сказала Наталія Зарицька.
Також Зарицька зауважила, що зараз увага всього світу прикута до найбільшої рани на планеті у 21 столітті – до заводу «Азовсталь» і до бійців у ньому.
Це нелегке рішення для всіх воїнів. Встиг повідомити, що багато його друзів загинуло. За один раз загинуло майже 70 чоловік – коли влучив снаряд і всі хлопці згоріли, – переказала розмову з чоловіком Зарицька. – Сказав, що позавчора був найгірший день в його житті.
Увечері 85-го дня війни заступник командира «Азову» Святослав Паламар вийшов із відеозверненням у соцмережі, у якому повідомив, що командування оборонців Маріуполя залишається на «Азовсталі» – триває військова операція, деталі якої він зауважив, не можна розголошувати.
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