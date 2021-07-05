Гвен Стефани тайно вышла замуж

5 июля 2021 16:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Гвен Стефани тайно вышла замуж
Певица Гвен Стефани
instagram.com/gwenstefani

Певица Гвен Стефани еще та интригантка.

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В личной жизни Гвен Стефани произошли кардинальные перемены. Оказалось, что 51-летняя звезда официально покинула ряды холостячек.

По данным издания «Page Six», 3 июля Гвен тайно вышла замуж за Блейка Шелтона, с которым она более 6 лет прожила в гражданском браке.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani
Пара решила не устраивать пышного торжества. Стефани и Блейк обменялись клятвами верности в кругу самых близких друзей и родственников.

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Инсайдеры сообщают, что влюбленные сыграли свадьбу в часовне, которую кантри-артист построил специально для этого события.

Напомним,

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