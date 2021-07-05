Гвен Стефани тайно вышла замуж
5 июля 2021 16:05
Певица Гвен Стефани
instagram.com/gwenstefani
Певица Гвен Стефани еще та интригантка.
Гвен Стефани произошли кардинальные перемены. Оказалось, что 51-летняя звезда официально покинула ряды холостячек.Пара решила не устраивать пышного торжества. Стефани и Блейк обменялись клятвами верности в кругу самых близких друзей и родственников.
По данным издания «Page Six», 3 июля Гвен тайно вышла замуж за Блейка Шелтона, с которым она более 6 лет прожила в гражданском браке.
Гвен Стефани и Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani
Напомним,