MamaRika и Сергей Середа признались, что их первенцем будет сын
Звездная пара MamaRika и Сергей Середа устроили гендер-пати, где рассекретили пол будущего малыша.
На мини-вечеринку была приглашена Катя Осадчая. Именно ей влюбленные рассказали, кого больше ждали, какие имена для малыша рассматривали и планируют ли еще детей.
Оказывается, у родителей Сергея есть два сына, а у родителей Насти ‒ две дочки. Но все родные предполагали, что родится девочка. Молодые люди только отшучивались, что будут стараться подарить малышу еще и сестренку.
Парень это хорошее начало, потому что, когда у тебя есть старший брат это всегда круто,‒ прокомментировал новость будущий отец.
Это такая болезненная тема. Ни одно имя не достойно моего сына. Когда родится сын, мы его увидим и сразу поймем кто это: Дамир или Артур. В Сергея вообще странное отношение к этому в семье. Потому что его отца зовут Сергей, и Сергея зовут Сергей. Сергей Сергеевич Середа. Я всегда смеюсь с его родителями, говорю: "Вы адекватные вообще, как так можно было". А его папа говорит: «Так может мы и внука назовем Сергей?». Говорю: «Нет, на этом династия Сергеев заканчивается»,‒ рассказывает Кочетова.
Сергей же добавил, что династия Середы зато продолжается и будет продолжаться.
Напомним,