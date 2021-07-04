MamaRika и Сергей Середа признались, что их первенцем будет сын

4 июля 2021 01:05 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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MamaRika и Сергей Середа признались, что их первенцем будет сын
MamaRika и Сергей Середа
социальная сеть Instagram

Звездная пара MamaRika и Сергей Середа устроили гендер-пати, где рассекретили пол будущего малыша.

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У певицы и шоумена совсем скоро родится сын. Эта интрига была раскрыта с помощью гелевого шарика, из которого вылетело голубое конфетти.

На мини-вечеринку была приглашена Катя Осадчая. Именно ей влюбленные рассказали, кого больше ждали, какие имена для малыша рассматривали и планируют ли еще детей.

Оказывается, у родителей Сергея есть два сына, а у родителей Насти ‒ две дочки. Но все родные предполагали, что родится девочка. Молодые люди только отшучивались, что будут стараться подарить малышу еще и сестренку.

Парень это хорошее начало, потому что, когда у тебя есть старший брат это всегда круто,
‒ прокомментировал новость будущий отец.

MamaRika, Сергей Середа и Катя Осадчая / социальная сеть Instagram

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С именем Настя и Сергей еще не определились. У них есть несколько вариантов, но пара хочет сначала взглянуть на сына, а потом уже дарить ему имя.

Это такая болезненная тема. Ни одно имя не достойно моего сына. Когда родится сын, мы его увидим и сразу поймем кто это: Дамир или Артур. В Сергея вообще странное отношение к этому в семье. Потому что его отца зовут Сергей, и Сергея зовут Сергей. Сергей Сергеевич Середа. Я всегда смеюсь с его родителями, говорю: "Вы адекватные вообще, как так можно было". А его папа говорит: «Так может мы и внука назовем Сергей?». Говорю: «Нет, на этом династия Сергеев заканчивается»,
‒ рассказывает Кочетова.

Сергей же добавил, что династия Середы зато продолжается и будет продолжаться.

Напомним,

 

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