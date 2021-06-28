MamaRika на последних месяцах беременности поссорилась с мужем: Был разбор полетов

Певица MamaRika разоткровенничалась с поклонниками о проблемах в семье.

Знаменитость призналась, что с супругом Сергеем они ссорятся не часто, но если это случается, то ссоры серьезные. За 5 лет отношений молодые люди скандалили так, что даже мебель летала по дому.

В новом посте 32-летняя артистка заявила, что вчера у них с мужем был очередной «разбор полетов». Исполнительница уверена, что иногда такой выплеск эмоций очень даже полезен для супружеской пары.

Мы не идеальные… Сегодня ночью был разбор полетов, и мы наговорили друг другу много гадостей (ну, я в большинстве). Скажу честно ‒ такое у нас бывает редко, но метко. Бывало, что даже мебель летала,

‒ откровенничает звезда.

Настя считает, что поднимать важные темы на повышенных тонах ‒ не показатель глупости или нелюбви. Наоборот, это знак того, что кому-то не все равно, его волнует партнер и связь с ним. Звезда призывает не лениться, а работать над отношениями.

Это тяжелый ежедневный труд, а не просто идеальная картинка с Инстаграм, как кому-то может показаться. Диалог ‒ вот что спасет и сохранит семью. Это и есть ключ к решениям всех проблем,

‒ добавила Кочетова.

Напомним,