MamaRika на последних месяцах беременности поссорилась с мужем: Был разбор полетов
Певица MamaRika разоткровенничалась с поклонниками о проблемах в семье.
В новом посте 32-летняя артистка заявила, что вчера у них с мужем был очередной «разбор полетов». Исполнительница уверена, что иногда такой выплеск эмоций очень даже полезен для супружеской пары.
Мы не идеальные… Сегодня ночью был разбор полетов, и мы наговорили друг другу много гадостей (ну, я в большинстве). Скажу честно ‒ такое у нас бывает редко, но метко. Бывало, что даже мебель летала,‒ откровенничает звезда.
Это тяжелый ежедневный труд, а не просто идеальная картинка с Инстаграм, как кому-то может показаться. Диалог ‒ вот что спасет и сохранит семью. Это и есть ключ к решениям всех проблем,‒ добавила Кочетова.
Напомним,